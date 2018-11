Jean Pascal s'incline devant Dmitry Bivol

Dmitry Bivol n'a jamais été défié par Jean Pascal et le boxeur de Saint-Pétersbourg a conservé sa ceinture des mi-lourds de la World Boxing Association (WBA).

Bivol a obtenu la faveur des juges par des pointage sde 117-111 et 119-109 - sur deux cartes - pour porter sa fiche à 15-0, avec 11 K. -O.

Pour Pascal (33-6-1, 20 K. -O.), il s'agit d'un quatrième revers à ses huit dernières sorties.

Le Lavallois n'a jamais été dans le coup dans ce combat, étant complètement déclassé par le jab et la vitesse de Bivol, qui a effectué une troisième défense de titre.

Pascal a connu ses meilleurs moments aux neuvième et 10e rounds, mais déjà, il était trop tard et ça n'a pas été suffisant pour lui faire gagner ces rounds sur la carte de deux des trois juges.

La vitesse du champion du World Boxing Council de 2009 à 2011 n'était pas non plus au rendez-vous. S'il est de toute évidence en très grande forme, la vitesse des beaux jours ne l'accompagne plus entre les câbles.

Pendant ce temps, Bivol a livré un combat exemplaire, ne tombant dans aucun des pièges que Pascal a tenté de lui tendre. Méthodique, le Russe a occupé le centre du ring de la première à la dernière et a donné une leçon de boxe à Pascal, qui a encaissé plusieurs dizaines de jabs et de nombreux crochets de droite, souvent lancés en combinaison.

Pascal a été incapable de s'installer à l'intérieur, m là où il aurait eu les meilleures chances d'ébranler son adversaire. Le jab de Bivol a tout simplement barré la route de l'aspirant.

Malgré tout, au sortir du ring, le Québécois de 36 ans a refusé de dire qu'il venait de livrer son dernier combat.