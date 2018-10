Lafrenière fera face à Martinez au Casino

Groupe Yvon Michel en a fait l'annonce, mercredi.

Martinez (29-11-1, 16 K. -O.) vient de perdre 10 de ses 12 dernières sorties, n'est pas monté dans le ring depuis novembre dernier, alors qu'il s'était incliné par décision unanime en huit rounds devant le Brésilien Acelino Freitas.

En demi-finale, le protégé et coéquipier d'Artur Beterbiev, Vislan Dalkhaev (9-1-0. 2 K. -O.), fera également un retour dans l'arène après une absence de plus d'un an. En préliminaires combat de championnat du monde de l'Internationalt Boxing Federation (IBF) des mi-lourds entre Artur Beterbiev et Enriko Kölling en novembre dernier, Dalkhaev avait subi une défaite par décision unanime face à Fernando Fuentes.

Dalkhaev affrontera cette fois le Mexicain Jonathan Aguilar (19-7-0, 16 K. -O.).

Devin Tomko (5-0-0, 3 K. -O.), Tommy Houle (4-0-0, 0 K. -O.), Jean-Michel Bolivar (5-1-0, 3 K. -O.), Yan Pellerin (3-1-0, 0 K. -O.) et Mazlum Akdeniz (6-0-0, 2 K. -O.) seront également en action.

Il s'agira d'une journée chargée pour la boxe québécoise. Eye of the Tiger management présente un gala mettant en vedette Steven Butler, à Rimouski, tandis que Jean Pascal tentera de ravir le titre des mi-lourds de la Word Boxing Association (WBA) des mi-lourds à Dmitry Bivol, à Atlantic City.