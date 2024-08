(Oslo) La vedette norvégienne du ski de fond Therese Johaug revient au sport après avoir pris sa retraite il y a deux ans, a-t-elle annoncé mercredi.

Associated Press

L’ancienne gagnante aux Jeux olympiques, à la Coupe du monde et aux Championnats du monde a déjà été bannie après avoir été déclarée positive à un agent anabolisant, répertorié dans le contenu d’un traitement contre les coups de soleil.

« J’ai encore le sentiment d’avoir quelque chose à apporter sur les pistes, et le désir d’avoir un numéro de départ sur ma poitrine est tout aussi fort », a écrit Johaug, 36 ans, sur Instagram.

Elle compte participer à la Coupe du monde de 2025 à Trondheim, en Norvège.

Johaug a été déclarée positive en octobre 2016 au clostebol, un médicament améliorant les performances, et a été suspendue pendant 18 mois, manquant ainsi les Jeux olympiques d’hiver de 2018.

Elle est revenue à la compétition internationale lors de la Coupe du monde en 2019.

Il y a deux ans, elle a annoncé sa retraite du ski de fond d’élite.

PHOTO ANTTI YRJONEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Therese Johaug, en février 2022.

Elle a épousé le rameur norvégien Nils Jakob Hoff et a accouché d’une fille le 17 mai 2023.

« Je n’ai pas arrêté parce que j’en avais marre de m’entraîner, mais l’envie de devenir mère était si forte. Maintenant, j’ai une fille et je me porte absolument à merveille », a déclaré Johaug, en conférence de presse.

Johaug a remporté un total de quatre médailles d’or olympiques à Vancouver en 2010 et à Pékin en 2022, plus une d’argent et une de bronze aux Jeux de 2014 à Sotchi.

Elle a également remporté 14 médailles d’or aux Championnats du monde.