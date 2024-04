PHOTO ENNIO LEANZA, ASSOCIATED PRESS

Brad Gushue et le Canada défont aisément le Japon

(Schaffhouse) Après avoir vu leur séquence de cinq victoires prendre fin la veille, Brad Gushue et le Canada ont aisément vaincu le Japonais Shinya Abe 9-3 en six bouts, vendredi, au Championnat du monde de curling masculin.

La Presse Canadienne

Gushue et son équipe de Terre-Neuve-et-Labrador composée de Mark Nichols, E. J. Harnden et Geoff Walker revendiquent une fiche à 9-2. Ils doivent disputer leur dernier match de la ronde préliminaire contre la Suisse (6-4) plus tard, vendredi.

Après que le Japon (3-9) eut porté la marque à 1-1 après deux bouts, Gushue a pris le contrôle du match avec trois points au troisième bout et quatre autres lors du bout suivant.

Les Canadiens ont ajouté un autre point au cinquième bout. Les Japonais ont inscrit deux points au sixième avant de concéder la victoire.

Les représentants de l’unifolié avaient perdu 6-5 contre Niklas Edin et la Suède, jeudi.

Les six premières équipes se qualifient pour les éliminatoires. Les deux premières positions donnent un laissez-passer pour les demi-finales. Les matchs pour les médailles auront lieu dimanche.