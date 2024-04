PHOTO MICHAEL BUHOLZER, ASSOCIATED PRESS

Brad Gushue défait la Norvège et obtient sa place en éliminatoires

(Schaffhouse) Le Canadien Brad Gushue a disposé du Norvégien Magnus Ramsfjell 7-4 pour s’adjuger une place en éliminatoires du Championnat du monde de curling masculin, jeudi matin.

La Presse Canadienne

Le Canada menait 4-2 après quatre bouts, après avoir inscrit deux points aux deuxième et quatrième bouts, et il a ajouté un point aux sixième, septième et neuvième bouts.

Gushue et son quatuor de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, composé de Mark Nichols, E. J. Harnden et Geoff Walker ont porté leur fiche à 8-1. Les représentants de l’unifolié sont toujours en deuxième place du classement de la phase préliminaire regroupant 13 équipes.

Pour sa part, le Suédois Niklas Edin trône toujours au sommet à 9-0 après avoir infligé un revers de 6-4 aux États-Unis (4-5) en matinée.

Le Canada sera confronté à la Suède enfin de journée jeudi.

Les six premiers quatuors au classement de la phase préliminaire accéderont aux éliminatoires, et les deux premiers obtiendront automatiquement leur place en demi-finales. La petite finale et la finale seront présentées dimanche.