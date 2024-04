PHOTO MICHAEL BUHOLZER, ASSOCIATED PRESS

(Schaffhouse) Le Canadien Brad Gushue a porté sa fiche à 4-1 au Championnat du monde de curling masculin après avoir disposé du Néo-Zélandais Anton Hood 7-4 en phase préliminaire, mardi.

La Presse Canadienne

Les deux équipes ont échangé un point chacune lors des quatre premiers bouts avant que Gushue réussisse un vol d’un point au cinquième. Le représentant de l’unifolié a ajouté deux points supplémentaires au sixième bout pour prendre les commandes 5-2.

Le Canada s’est ensuite assuré de défendre son avance, limitant la Nouvelle-Zélande (0-5) à un point au septième bout. Gushue a ajouté deux points au tableau au huitième bout, avant de concéder un dernier point au neuvième.

Cette victoire permet au skip de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, et à ses coéquipiers Mark Nichols, E. J. Harnden et Geoff Walker de se retrouver à égalité avec l’Écosse et l’Italie au deuxième rang du classement de la phase préliminaire. Le Suédois Niklas Edin est toujours invaincu à 5-0, dans ce tournoi qui regroupe 13 équipes.

Gushue affrontera l’Américain John Shuster (3-2) en fin de journée.

La phase préliminaire du tournoi se poursuivra jusqu’à vendredi soir. Les médailles seront remises après la petite finale et la finale, prévues dimanche.