Le globe de cristal était déjà dans la proche, mais Eliot Grondin a tout de même profité de la dernière Coupe du monde de snowboard cross de la saison pour se mettre en spectacle. Il remporte une deuxième médaille d’or en deux jours au Mont-Saint-Anne devant une foule en délire.

louis-michel lelievre Sportcom

S’il avait été moins rapide lors des départs la veille, Grondin a amorcé ses courses en force dimanche. Son explosivité lui a permis de se forger une avance sur ses adversaires rapidement en début de parcours à chacune de ses descentes.

En finale, le Québécois était opposé à l’Australien Cameron Bolton, à l’Allemand Leon Ulbricht ainsi qu’à l’Américain Jake Vedder. Fidèle à son habitude depuis le début de la journée, Grondin a connu un départ canon et il a été le premier à franchir la ligne d’arrivée.

« Je suis super content de l’emporter pour une deuxième journée de suite. Je suis à la maison et tant qu’à courser, je voulais tout donner pour essayer de gagner la course. J’avais envie de bien performer ici », a mentionné Grondin après sa victoire.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Eliot Grondin a franchi dimanche le fil d’arrivée en première place.

Bolton a terminé au deuxième rang, tout juste devant Ulbricht.

C’est grâce à ses victoires et dix podiums cette saison que Grondin termine au premier rang du classement général de la saison avec un total de 952 points. C’est un moment dont il se souviendra longtemps parce qu’en plus d’être son premier globe de cristal en carrière, l’athlète de 22 a devancé son plus proche poursuivant, l’Autrichien Alessandro Haemmerle, par un impressionnant total de 348 points.

Ce globe-là est assez haut dans mes meilleurs moments. Il représente la constance que j’ai eue pendant l’hiver. J’ai été en grande finale presque à chaque course, c’est incroyable. Je suis super content de ma saison. Eliot Grondin

Le planchiste de Sainte-Marie-de-Beauce a reçu sa ceinture de champion pour sa victoire du jour des mains de son bon ami Mikaël Kingsbury, avant de se voir remettre son globe par Dominique Maltais, la dernière Canadienne à avoir remporté un globe de cristal en snowboard cross, en 2014.

« Ça ne peut pas nuire d’avoir une personne comme Mikaël à côté de moi. Je suis content qu’il soit présent cette fin de semaine. Dominique était une idole quand j’étais jeune, ça représente beaucoup que c’est elle qui me remette le globe. D’avoir la chance de vivre ça avec elle, c’était un beau moment », a-t-il indiqué.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Eliot Grondin sabre le champagne avec l’Allemand Leon Ulbricht, arrivé en troisième place.

Plus tôt dans la journée, les Québécois Tristan Bell, Noah Royz, Griffin Mason et William Scott ont été éliminés lors des qualifications.

Eliot Grondin profitera maintenant de la saison morte pour se reposer avant d’attaquer la prochaine campagne avec le couteau entre les dents, lui qui a affirmé vouloir être encore meilleur l’automne prochain.

« Je veux rester au sommet. Je dois trouver des détails [à améliorer] et les peaufiner. Je vais me reposer pour l’instant et ensuite on recommence l’entraînement. Il y a des chances qu’on fasse un gros party ce soir », a conclu Grondin en riant.