(Beaupré) Eliot Grondin voulait montrer pourquoi le globe de cristal du snowboard cross lui était déjà acquis avant d’arriver à la Coupe du monde du Mont-Ste-Anne. Il a mis un point d’exclamation à sa saison de rêve en signant une deuxième victoire en autant de jours devant les siens, une septième pour lui cette saison.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« Oui [je voulais donner un spectacle], a dit le lauréat de 22 ans après les cérémonies officielles. On est à la maison et je voulais remporter la course. J’avais envie de bien faire et de montrer que ce globe-là, je le mérite. »

Cette septième victoire lui permet de se hisser seul au premier rang pour le nombre de courses remportées en une saison. Il partageait jusqu’à dimanche matin cette marque avec la Britannique Charlotte Bankes, qui a aussi inscrit une deuxième victoire consécutive au Québec.

Grondin a de nouveau été impérial en ce beau dimanche sur la piste de Beaupré, remportant toutes ses vagues sauf une, terminant deuxième de son quart de finale.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Eliot Grondin a franchi dimanche le fil d’arrivée en première place.

« C’est incroyable. J’ai connu un peu de difficultés. De réussir à reprendre le dessus et d’inscrire une deuxième victoire à la maison, je ne le réalise pas trop encore, a analysé Grondin. Maintenant je peux dire que j’ai le globe. C’est une sensation incroyable. »

Dans la dernière course, il a devancé – comme la veille – l’Australien Cameron Bolton. L’Allemand Leon Ulbricht a complété le podium. L’Américain Jake Vedder était l’autre planchiste de cette finale.

Grondin met ainsi fin à sa saison record avec sept victoires, deux deuxièmes places et une troisième pour 952 points, loin devant l’Autrichien Alessandro HäMme rle, 17e dimanche, et ses 604 points. Ses 10 podiums en 12 courses constituent également un record.

« [Le globe] est assez haut dans mes meilleurs moments, a dit celui qui a aussi remporté deux médailles aux Jeux olympiques de Pékin. Il représente la constance que j’ai eue tout l’hiver. J’ai été de la grande finale toutes les courses sauf celle où je me suis blessé et celle que j’ai ratée. C’est beaucoup plus de constance que la saison dernière. Je suis super content de la saison que j’ai eue. »

Quand on lui a demandé s’il y avait des célébrations dans l’air maintenant que la saison était terminée, Grondin a eu une réplique savoureuse.

« Y a des chances ! », a-t-il lancé.

Bichon à court

Evan Bichon et Colby Graham sont les seuls autres Canadiens à s’être qualifiés pour les vagues éliminatoires. Le parcours de Bichon s’est arrêté en quarts de finale, alors qu’une perte de contrôle lui a fait toucher la planche de l’Autrichien Johan Lüftner, le faisant sortir de piste. Lüftner a hérité de la troisième place, tandis que Bichon a été relégué au dernier rang de sa vague, lui conférant le 16e rang au total.

« Il s’agit d’une déception pour moi, a admis Bichon, quatrième la veille. J’avais la vitesse, mais je n’avais pas la bonne ligne et j’ai touché mon compétiteur. J’ai mis fin à ma course et à la sienne, malheureusement. C’est mon erreur : je n’ai pas été capable de corriger assez vite ma position. »

Graham a terminé en huitièmes de finales, au 31e rang au total. Tristan Bell (42e), Kai Hooper (46e), Griffin Mason (48e), Liam Moffatt (49e), William Scott (54e) et Noah Royz (55e) ont été éliminés en qualifications.

Avec son excellent week-end, Bichon a percé le top-20 mondial, se hissant à la 19e place pour conclure la saison avec 179 points.

« C’est une excellente façon de terminer la saison et on va bâtir là-dessus pour l’an prochain. »

Doublé pour Bankes

Comme elle l’avait fait la veille, Bankes s’est tapie dans l’ombre de ses adversaires pour profiter de l’aspiration et se hisser en tête de la grande finale dans le dernier droit.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Charlotte Bankes

La Britannique a devancé l’Italienne Michela Moioli et l’Australienne Josie Baff, tandis que la Française Chloé Trespeuch a terminé quatrième.

« J’ai réussi à me faire plaisir, a dit la Britannique. J’ai trouvé de la vitesse sur le bas et j’ai donné tout ce que j’avais. C’était une très belle finale, on a tous bien surfé. »

Cette finale a été disputée par les quatre premières au classement du globe de cristal, remis à Trespeuch, qui succède ainsi à Bankes, gagnante des deux dernières saisons.

« Un premier globe de cristal après 13 ans de Coupes du monde. Je savoure !, a indiqué Trespeuch. Je savais que c’était presque dans la poche hier ; je n’avais besoin que d’atteindre les quarts. Mais j’avais à cœur de bien finir. Je voulais aller chercher la victoire. J’ai fait une petite erreur stratégique en finale qui m’a coûté le podium. Mais bon, j’ai été joueuse et c’est ce qu’on aime voir en boarder cross. »

Trespeuch a conclu avec 792 points contre 757 pour Bankes. Elles ont été suivies de Moioli (704) et Baff (608).

Comme la veille, aucune Canadienne n’a accédé aux vagues éliminatoires dimanche. Meryeta O’Dine a conclu l’épreuve en 19e place et la saison en 16e position.