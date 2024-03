Piper Gilles et Paul Poirier

L’argent pour Gilles et Poirier en danse, Lajoie et Lagha terminent en 5 e place

(Montréal) Les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier ont remporté l’argent en danse aux Championnats mondiaux de patinage artistique, samedi au Centre Bell.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Le duo ontarien a grimpé d’un rang lors de la danse libre pour obtenir son meilleur résultat en carrière aux Mondiaux après deux médailles de bronze.

Gilles et Poirier, tous deux âgés de 32 ans, ont reçu une note de 133,17 pour leur danse libre, la meilleure du jour. Ce ne fut toutefois pas suffisant pour combler le retard qu’ils accusaient sur les Américains et champions en titre Madison Chock et Evan Bates après la danse rythmique.

Chock et Bates, qui s’entraînent à Montréal, ont reçu 132,12 points pour un total de 222,20. Gilles et Poirier ont récolté un total de 219,68 points.

Les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri (216,52) ont complété le podium.

Les Québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont obtenu leur meilleur résultat en carrière aux Mondiaux avec une cinquième place.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Marjorie Lajoie et Zachary Lagha

Ils ont enchanté les spectateurs avec une performance élégante qui leur a valu 125,71 points. Ils ont terminé la compétition avec un score cumulatif de 208,01 points.

Les Montréalais Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen se sont rachetés après une contre-performance lors de la danse rythmique. Ils sont passés du 10e au neuvième rang grâce à un score de 124,12 pour leur danse libre.

Fournier Beaudry était particulièrement émotive au terme de leur performance.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen

« Le fait de patiner dans ma ville natale, dans la ville où nous vivons, avec tous nos parents et amis dans la foule, ça arrive très, très rarement, a-t-elle rappelé. De réussir une performance comme celle-là, j’étais très contente. »

La participation de Sorensen a été contestée par l’avocate de l’entraîneuse et ex-patineuse américaine qui l’a accusé d’agression sexuelle dans un article du USA Today en janvier. Les allégations n’ont pas été prouvées en cour.

En soirée, le Japonais Shoma Uno avait l’occasion de remporter un troisième titre mondial d’affilée.

L’Ontarien Roman Sadovsky occupe le 11e rang après les programmes courts et le Britanno-Colombien Wesley Chiu se retrouve au 18e rang.