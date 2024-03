Sorensen et Beaudry Fournier en 10 e place et sous un nuage noir aux Mondiaux

(Montréal) Après l’éclaircie causée par la victoire de Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps, un nuage noir s’est installé au-dessus du Centre Bell, vendredi.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

La présence du patineur canadien Nikolaj Sorensen a été contestée par l’avocate de l’entraîneuse et ex-patineuse américaine qui l’a accusé d’agression sexuelle dans un article du USA Today en janvier.

Citant une règle du Bureau du Commissaire à l’intégrité dans le sport (BCIS) dans un autre article du USA Today, jeudi, l’avocate défendant la supposée victime de Sorensen a déclaré que les propos tenus par Sorensen dans une mêlée de presse le 6 mars ne respectaient pas les conditions imposées puisqu’il s’agissait d’une riposte aux accusations.

Sorensen avait alors déclaré que « quand quelque chose comme ça sort dans les médias, le mal est fait et je pense que c’était ça l’intention plus qu’autre chose ».

Selon Nancy Hogshead, l’avocate de la supposée victime, ces propos auraient dû justifier la suspension de Sorensen et donc, le priver de sa participation aux Championnats mondiaux de patinage artistique, cette semaine à Montréal.

« Nous respectons la présomption d’innocence et la décision de Patinage Canada d’inscrire M. Sorensen », a dit le président de l’ISU, Jae Youl Kim, en conférence de presse vendredi matin.

Kim a également réitéré le désir de la fédération de créer un environnement sécuritaire pour tous les athlètes.

Pour sa part, Sorensen a affirmé qu’il n’était pas au courant des récents propos de l’avocate de la présumée victime.

Sorensen et sa partenaire en danse Laurence Fournier Beaudry avaient décidé de se retirer des Championnats canadiens, présentés peu de temps après la publication de l’article. Ils ont ensuite participé aux Championnats des quatre continents, à Shanghai, en février, où ils ont terminé en deuxième place, puis ont été sélectionnés par Patinage Canada pour les Mondiaux.

Vendredi, Fournier Beaudry a perdu l’équilibre dans la séquence de voltes et le duo s’est contenté d’un score de 75,79 et du 10e rang lors de la danse rythmique.

Sorensen a avoué que les allégations contre lui ont probablement nui à leur préparation pour les Mondiaux.

« Je pense que ç’a joué beaucoup dans nos têtes, a-t-il dit. Nous sommes un couple très soudé, très fort, mais il y a avait cette pression supplémentaire pour les raisons que vous connaissez. C’est plus difficile que dans des circonstances normales.

« Mais nous sommes toujours là. Nous nous sentons prêts et fiers d’être ici. Nous gardons la tête haute pour demain (samedi).

La controverse entourant la participation de Sorensen a porté ombrage aux performances des autres patineurs.

Les Ontariens Piper Gilles et Paul Poirier ont obtenu une note de 86,51 pour s’installer au troisième rang, derrière les Américains Madison Chock et Evan Bates (90,08) et les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri (87,52).

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Laurence Piper Gilles et Paul Poirier

Les Québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont obtenu leur meilleur score de la saison en recevant 82,30 points pour leur medley sur les succès de Michael Jackson. Ils occupent le cinquième rang.

Lajoie était particulièrement contente, elle qui a subi une commotion cérébrale à l’entraînement en janvier.

« Nous avons manqué beaucoup de temps d’entraînement, a-t-elle souligné. Nous avons eu deux ou trois semaines pour nous préparer pour ici. De patiner aussi bien et d’obtenir notre meilleur score de la saison, c’est magique ! »

En soirée, les dames exécuteront leur programme libre. La seule représentante du Canada est Madeline Schizas, d’Oakville, en Ontario. Elle s’est classée en 17e position lors du programme court.

Samedi, les champions seront couronnés en danse en après-midi, puis chez les hommes en soirée.