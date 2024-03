Le planchiste canadien Mark McMorris arbore un look différent ces jours-ci, gracieuseté d’un coup de genou – le sien – au visage.

Donna Spencer La Presse Canadienne

Plus tôt cette semaine, l’athlète de 30 ans originaire de Regina a publié sur Instagram une vidéo de lui-même en train de tourner et de se tortiller au-dessus d’une pente enneigée.

À l’atterrissage, la vidéo a immédiatement montré McMorris dans un lit d’hôpital de Revelstoke, en Colombie-Britannique, avec un œil meurtri, gonflé et fermé, un nez cassé et des coupures au visage.

McMorris n’a pas tout à fait réussi l’atterrissage de sa manœuvre. Il s’est cogné le genou au visage, se cassant l’os orbital et le nez. Il a remercié ses lunettes d’avoir absorbé une partie de l’impact de son genou.

« Je ne sais pas où serait mon œil. Peut-être à l’arrière de ma tête », a indiqué McMorris.

McMorris a subi une intervention chirurgicale à Vancouver, lundi. Du côté positif, il n’a pas subi de commotion cérébrale grave.

« Quand tu te casses l’os orbital et le nez, ce n’est pas exclu. Mes symptômes en matière de commotion cérébrale sont extrêmement légers et je me souviens parfaitement de ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

McMorris est triple médaillé de bronze olympique en slopestyle, en 2014, 2018 et 2022. Il détient le record des X-Games d’hiver pour le plus grand nombre de médailles en carrière avec 23, dont 11 d’or. Ses six médailles d’or en carrière en slopestyle masculin constituent également un record.

Il avait pris du recul par rapport à la compétition cette saison, même s’il avait remporté une médaille d’argent en slopestyle aux X-Games à Aspen, au Colorado, en janvier.

McMorris n’est pas étranger à la réadaptation.

Moins d’un an après avoir atterri contre un arbre en Colombie-Britannique, ce qui lui a laissé des blessures au bras gauche et à la mâchoire, une rupture de la rate, une fracture du bassin et des côtes ainsi qu’un effondrement du poumon gauche, McMorris a gagné la deuxième de ses trois médailles olympiques.

Vers la fin d’une saison dominante au cours de laquelle un magazine de snowboard l’a nommé planchiste de l’année 2016, McMorris s’est cassé le fémur lors d’un évènement à Los Angeles.

McMorris a remporté la première médaille du Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi, en Russie, où il a participé à la compétition malgré une côte fracturée subie aux X-Games moins d’un mois plus tôt. Il a chuté lors de sa première manche de la finale, mais il a réussi son deuxième saut pour décrocher le bronze.

Il dit que ses blessures actuelles vont interrompre son entraînement.

« Ce n’est certainement pas mon premier rodéo et la rééducation ne devrait pas être trop fatigante », a conclu McMorris.