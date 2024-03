(Montréal) Le Japonais Shoma Uno a fait un premier pas vers un troisième titre mondial consécutif, s’imposant lors des programmes courts aux Championnats mondiaux de patinage artistique, jeudi au Centre Bell.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Double médaillé olympique, Uno a été impérial durant son programme et a reçu une note de 107,72.

Son compatriote Yuma Kagiyama, qui a souvent joué les seconds violons derrière Uno, se retrouve en deuxième place. Il a aussi épaté la galerie et a obtenu un pointage de 106,35.

L’Américain Ilia Malinin a charmé la foule en patinant sur un flamenco et il a reçu le troisième meilleur score du jour, à 105,97 points.

L’un des prétendants au podium s’est effondré. Le Français Adam Siao Him Fa, 10e l’an dernier aux Mondiaux à Saitama, au Japon, et double champion européen en titre, a raté tous ses sauts et a été relégué au 19e rang avec un score de 77,49 points.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Roman Sadovsky

Roman Sadovsky, de Vaughan, en Ontario, a pulvérisé son meilleur score de la saison par plus de 11 points et ses 84,28 points l’ont installé au 11e rang.

Wesley Chiu, de Richmond, en Colombie-Britannique, a raté sa combinaison de sauts, effectuant seulement une double rotation sur son deuxième saut, plutôt qu’une triple rotation. Celui qui célébrait son 19e anniversaire de naissance mercredi a aussi perdu l’équilibre durant sa séquence de pas. Il s’est contenté d’un pointage de 78,00 et du 18e rang.

Les premiers champions de ces Mondiaux seront couronnés en soirée, après la présentation des programmes libres en couple.

Les représentants du Canada Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps ont obtenu le meilleur pointage lors de la présentation des programmes courts, mercredi, avec un score de 77,48.

Ils possèdent une avance d’un peu moins de quatre points sur les Japonais et champions du monde en titre Riku Miura et Ryuichi Kihara (73,53).

Vendredi, la danse rythmique est à l’horaire en après-midi, puis l’on présentera les programmes libres chez les dames en soirée.

La seule représentante du Canada chez les dames est Madeline Schizas, d’Oakville, en Ontario. Elle s’est classée en 17e position lors du programme court.