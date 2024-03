L’œuf ou la poule ? Les paroles ou la mélodie ? La chorégraphie ou le costume ? On ne saura jamais réellement ce qui vient en premier. Chose certaine, le talent des designers québécois est une denrée dont les meilleurs patineurs artistiques du monde sont incapables de se passer.

« Je préfère travailler après les chorégraphes, tranche Josiane Lamond, créatrice de renommée internationale, dans les couloirs du Centre Bell. Je dis toujours qu’un costume réussi en est un qui met en valeur le patineur. Ce n’est pas un costume qui vole la vedette. Si tu regardes le patineur et que tu vois seulement le costume, pour moi, ce n’est pas réussi. »

Pour Mathieu Caron, la « première source d’inspiration, ce sont les patineurs. J’essaye de les connaître. Plus je travaille avec eux, je pense que pour eux meilleur je suis, parce que c’est un costume, mais je ne veux pas les costumer. Il faut être près d’eux. Mais oui, la musique va influencer, assurément. »

Lorsqu’un patineur saute sur la glace après avoir retiré ses protège-lames, le costume est le premier élément de sa proposition à être jugé. Avant même de connaître la musique sur laquelle il s’exécutera. Avant même d’avoir effectué une seule boucle. Avant même, parfois, d’entendre l’identité de l’athlète en train de s’échauffer.

Parfois sobre, parfois exubérant, mais toujours réfléchi et travaillé, le costume des patineurs artistiques fait partie intégrante de leur programme au même titre que leurs sauts et leur routine musicale.

Parmi les patineurs en action sur la glace du Canadien de Montréal dans le cadre des Championnats du monde, plusieurs sont habillés par des créateurs d’ici.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Tessa Virtue et Scott Moir lors des Jeux olympiques de PyeongChang, en 2018

« C’est vraiment important un costume à ce niveau-là, note Caron près son kiosque de la section 117 où il présente quelques-unes de ses créations, dont certaines ayant été portées par Tessa Virtue et Scott Moir. Chaque personne va sur la glace pour défendre son programme, son patin et qui il est. »

À ce titre, la nécessité pour les patineurs d’enfiler un costume à leur image est immense, car ils doivent l’assumer pendant toute leur saison. Ça demande donc un travail de création précis, minutieux et délicat. Les deux experts rencontrés soulignent qu’en moyenne huit semaines séparent la première réunion créative et la livraison du produit final.

Et ce, à quelques exceptions près. « Isabeau Levito, on l’a fait en sept jours, explique Lamond. Ils ont décidé de changer son programme en cours d’année pour les Championnats nationaux américains. Donc ils m’ont appelé et j’avais sept jours pour faire la robe. »

Une relation de confiance

Selon les dires de Caron, lorsque vient le temps d’élaborer un costume en début de saison, « certains ne savent pas du tout ce qu’ils veulent. D’autres savent exactement ce qu’ils veulent. On écoute la musique, je parle avec les chorégraphes, les entraîneurs. Ensuite, je fais des propositions à l’athlète. »

Caron a habillé tous les patineurs ayant remporté l’or aux derniers Mondiaux. Il est aussi derrière l’identité visuelle des Québécois Marjorie Lajoie et Zachary Lagha.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Zachary Lagha et Marjorie Lajoie

Pour arriver à des produits de qualité, le processus est rigoureux. « On réfléchit, on discute, on fait des propositions. Une fois que la proposition est acceptée, on part dans la recherche de tissus, on fait des tests, la coupe, l’assemblage, l’essayage et les corrections. »

L’idée demeure aussi d’éviter de confectionner des costumes au premier degré. Nos deux intervenants en ont horreur. Ils en parlent comme s’il était indigne pour un designer qui se respecte de proposer des idées aussi évidentes que paresseuses.

« Le chorégraphe fait le schéma du programme, l’histoire derrière le programme, l’émotion. Donc mon travail est d’aller chercher les mots clés pour les faire ressortir dans le costume. Parfois c’est clair, parfois ce ne l’est pas. On ne veut pas que ce soit littéral. Le roi lion, tu ne veux pas le déguiser en lion ! »

Même perspective pour Caron, qui travaille continuellement à repousser des concepts, sans dénaturer l’idée ou l’inspiration originale. Et c’est dans cette quête de raffinement que l’on peut reconnaître les plus brillants créateurs. « Si on fait Roméo et Juliette, comment est-ce qu’on peut réinventer Roméo et Juliette pour faire en sorte que la patineuse qui fait Juliette peut l’être dans sa saveur à elle ? Comment on va le moderniser ? Comment on va rendre ça plus contemporain, plus athlétique, plus sportif ou plus théâtral si c’est ça la commande ? »

La tâche est considérable, mais le résultat est habituellement spectaculaire. Si l’habit ne fait pas le moine, il fait généralement une bonne partie du travail dans la prestation d’un patineur.