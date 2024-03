(Montréal) Du plus improbable des partenariats à l’or aux Championnats mondiaux de patinage artistique.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Les représentants du Canada Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps ont été couronnés champions du monde, jeudi soir au Centre Bell, lors de l’épreuve en couple.

Stellato-Dudek, de Chicago, et Deschamps, de Vaudreuil-Dorion, ont obtenu une note de 144,08 pour leur programme libre, pour un total de 221,56 points, leurs meilleurs résultats de la saison.

Les champions du monde en titre Riku Miura et Ryuichi Kihara, du Japon, ont suivi en deuxième position avec un score cumulatif de 217,88. Les Allemands Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin ont complété le podium avec un score total de 210,40.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Maxime Deschamps et Deanna Stellato-Dudek et leur chorégraphe Julie Marcotte

Stellato-Dudek avait dû accrocher ses patins durant l’adolescence en raison d’une blessure chronique à la hanche. Elle a repris la compétition en 2016 après une pause de 16 ans, souhaitant accomplir son rêve de gagner une médaille olympique.

La fougueuse patineuse aujourd’hui âgée de 40 ans et Deschamps, 32 ans, ont commencé à patiner ensemble en 2019 à Sainte-Julie. Ils ont franchi une autre étape vers le grand rêve de Stellato-Dudek, jeudi, en montant sur la plus haute marche du podium aux Mondiaux.

Dansant sur un extrait de la trame sonore d’« Entretien avec un vampire », Stellato-Dudek et Deschamps ont envoûté la foule déjà vendue. Stellato-Dudek a légèrement perdu l’équilibre à la fin de la séquence triple boucle piquée, axel, double axel, en début de programme. Pour le reste, ce fut intraitable.

Miura et Kihara ont ensuite été les derniers à fouler la glace du Centre Bell. Ils ont obtenu un score légèrement supérieur à celui de Stellato-Dudek et Deschamps pour leur programme libre (144,35), mais les Canadiens ont fait bon escient de leur coussin de près de quatre points après le programme court.

Les Ontariens Lia Pereira et Trennt Michaud ont obtenu une note de 122,10 pour leur programme libre et ont terminé la compétition au huitième rang avec 186,93 points. Pour leur part, les Québécois Kelly Ann Laurin et Loucas Éthier ont reçu un score de 109,30 et ont conclu en 15e position avec 169,48 points.

Uno en tête, Sadovsky 11e

PHOTO GEOFF ROBINS, AGENCE FRANCE-PRESSE Shoma Uno

Le Japonais Shoma Uno a fait un premier pas vers un troisième titre mondial consécutif, s’imposant lors des programmes courts chez les hommes, jeudi après-midi.

Double médaillé olympique, Uno a été impérial durant son programme et a reçu une note de 107,72. Son compatriote Yuma Kagiyama se retrouve en deuxième place grâce à un pointage de 106,35.

L’Américain Ilia Malinin a charmé la foule en patinant sur un flamenco et il a reçu le troisième meilleur score du jour, à 105,97 points.

L’un des prétendants au podium s’est effondré. Le Français Adam Siao Him Fa, double champion européen en titre, a raté tous ses sauts et a été relégué au 19e rang avec un score de 77,49 points.

Roman Sadovsky, de Vaughan, en Ontario, a pulvérisé son meilleur score de la saison par plus de 11 points et son pointage de 84,28 l’a installé au 11e rang.

Wesley Chiu, de Richmond, en Colombie-Britannique, a connu une performance en dents de scie, ratant deux éléments techniques. Celui qui célébrait son 19e anniversaire de naissance mercredi s’est contenté d’un pointage de 78,00 et du 18e rang.

Vendredi, la danse rythmique est à l’horaire en après-midi, puis l’on présentera les programmes libres chez les dames en soirée.

La seule représentante du Canada chez les dames est Madeline Schizas, d’Oakville, en Ontario. Elle s’est classée en 17e position lors du programme court.