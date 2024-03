Kelly Ann Laurin et Loucas Éthier ont reçu une note de 60,18 et se retrouvent au 14 e rang après le programme court.

(Montréal) La foule partisane du Centre Bell a enivré les patineurs canadiens, qui ont répondu à cette vague d’amour en livrant des performances qui ont aussi charmé les juges.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Les représentants du Canada Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps ont survolé la compétition lors de la présentation des programmes courts en couple, mercredi aux Championnats mondiaux de patinage artistique.

Patinant sur un extrait d’Oxygène, du Cirque du Soleil, Stellato-Dudek, de Chicago, et Deschamps, de Vaudreuil-Dorion, ont obtenu une note de 77,48. Ils occupaient donc le premier rang provisoire après la première journée de compétition.

L’évènement est de retour à Montréal pour une première fois depuis 1932. Il devait y avoir lieu en 2020, mais avait été annulé en raison du début de la pandémie de COVID-19. C’est aussi la première fois depuis 2013 à London, en Ontario, que les Mondiaux de patinage artistique ont lieu au Canada.

« Je pense que c’était notre meilleur programme court de la saison, a dit Stellato-Dudek, qui s’entraîne au Québec avec Deschamps depuis 2019. Nous avons choisi notre programme en hommage à Montréal. Je suis contente que nous ayons offert une belle performance à la foule. »

Stellato-Dudek, qui a repris le patinage artistique en 2016 après une pause de 16 ans et qui est aujourd’hui âgée de 40 ans, et Deschamps, 32 ans, sont doubles champions canadiens en titre. Ils ont remporté les Championnats des quatre continents le mois dernier à Shanghai, en Chine. Ils ont terminé en quatrième place aux Mondiaux l’an dernier, à Saitama, au Japon.

Mercredi, devant une bruyante foule, ils ont pulvérisé leur meilleur score de la saison qui était jusque là de 72,25.

C’est la concrétisation d’une année de travail. Aujourd’hui, nous avons réussi à tout faire ensemble. Maxime Deschamps

Les champions du monde en titre Riku Miura et Ryuichi Kihara, du Japon, ont obtenu un score de 73,53 et occupaient le deuxième rang. Les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii ont suivi en troisième place avec un pointage de 72,88.

Pour leur part, Lia Pereira, de Milton, en Ontario, et Trennt Michaud, de Brantford, en Ontario, ont pris le neuvième rang grâce à un score de 64,83. Kelly Ann Laurin, de Saint-Jérôme, et Loucas Éthier, de St-Alphonse, ont reçu une note de 60,18 et se retrouvent au 14e échelon.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Kelly Ann Laurin et Loucas Éthier.

« Nous visions les 60 points lors du programme court, a souligné Éthier. Oui, nous avons encore des choses à perfectionner. Nous aurions aimé réussir un programme plus propre à certains endroits, mais nous ne pouvons pas être déçus de notre performance. Nous sommes très satisfaits. »

Laurin et Éthier ont également reçu un accueil chaleureux de la foule. La section la plus haute du Centre Bell n’était pas ouverte, mais le reste semblait rempli environ aux trois quarts.

« Nous sommes habitués à participer à des compétitions dans de gros arénas à l’autre bout du monde. C’est spécial parce que nous sommes à la maison, a admis Éthier, qui est âgé de 23 ans. Oui, ma famille et mes amis regardent nos performances sur l’internet. Mais aujourd’hui, ils ont pris une journée de congé, ils ont acheté un billet et sont venus au Centre Bell.

« J’ai des amis et des membres de ma famille qui m’ont vu pour une première fois, a-t-il enchaîné. Pour nous, ça nous mettait une pression de bien faire pour nous, mais aussi pour eux. Mais finalement, je pense que nous aurions pu manquer tous nos éléments et ils auraient été fiers de nous. Par contre, ce serait allé contre notre esprit de compétition. Nous voulions réussir une solide performance. »

Laurin et Éthier ont obtenu leur meilleure note de la saison pour leur programme court sur « All right now » par Superhuman.

« Le fait que tout le monde nous encourageait, c’était fou comme moment, a mentionné Laurin, qui est âgée de 18 ans. J’essayais de rester concentrée, mais je me disais’amuse-toi et profite du moment’. Des Mondiaux chez nous comme ça, ça risque d’arriver une seule fois.

« C’était émouvant d’avoir toutes ces personnes-là ici pour nous encourager », a-t-elle ajouté avant de laisser couler des larmes en parlant de sa grand-mère malade qui était venue la voir en action.

La présentation des programmes courts chez les dames était à l’horaire en soirée mercredi. Madeline Schizas, d’Oakville, en Ontario, est la seule représentante du Canada chez les dames.

La Japonaise Kaori Sakamoto amorcera son parcours vers ce qu’elle espère être un troisième titre mondial consécutif. Elle deviendrait alors la première femme à triompher trois fois de suite aux Mondiaux depuis l’Américaine Peggy Fleming, entre 1966 et 1968.

Jeudi, les hommes présenteront leur programme court durant la journée, puis les premiers champions seront couronnés en soirée, après la présentation des programmes libres en couple.