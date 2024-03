Biographie d’Alex Harvey « Les gens se sont attachés à moi »

Si Alex Harvey a décidé de coucher sur papier son parcours dans une biographie, ce n’était pas par prétention ou par besoin de retourner sous les feux de la rampe, mais plutôt pour répondre à une demande de plus en plus forte. L’enfant prodige du ski de fond canadien est conscient de son héritage et, cinq ans après sa dernière course, le moment était venu de se raconter.