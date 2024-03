(Are) Mikaela Shiffrin a effectué un retour triomphal à la Coupe du monde de ski alpin après une absence de six semaines, dimanche, dominant l’avant-dernier slalom de la saison pour signer sa 96e victoire en carrière et un huitième globe de cristal dans la discipline.

Associated Press

S’élançant sur les pistes pour la première fois depuis qu’elle s’est blessée au genou gauche, au mois de janvier en Italie, l’Américaine a réussi les meilleurs chronos des deux descentes. Elle a devancé la Croate Zrinka Ljutic par 1,24 seconde.

« C’était tellement agréable de skier à nouveau aujourd’hui avec un peu de nervosité et toutes les émotions que j’espérais ressentir, a déclaré Shiffrin. Vraiment fière de mon équipe, et bien sûr fière de moi, de revenir ici et de performer. La deuxième descente a été l’une de mes meilleures. »

Les Canadiennes Ali Nullmeyer, Amelia Smart et Laurence St-Germain ont respectivement terminé aux 19e, 20e et 22e rangs.

Seulement quatre skieurs ont remporté huit fois le même titre. Outre Shiffrin, Lindsey Vonn l’a fait en descente, tandis que Marcel Hirscher y est parvenu au classement général. Ingemar Stenmark a réussi en slalom et en slalom géant.