Sous l’emprise d’un stress inhabituel, Laurence St-Germain a conclu sa saison, dimanche, lors de la Coupe du monde d’Are, en Suède, avec une 22e place au slalom.

india lafond Sportcom

« Depuis mon retour de blessure, je suis plus stressée qu’à l’habitude dans mes courses. Habituellement, je ne le suis pas assez et je dois me stimuler, par exemple, en me mettant de la neige dans le cou pour me réveiller. Depuis que je suis revenue, c’est l’inverse », a confié St-Germain, qui avait subi une blessure à une cheville à l’entraînement en décembre.

Malgré son millage moins élevé en raison de cet incident, la Québécoise n’a pas diminué ses propres attentes depuis son retour sur les pistes. En confiante après deux bons entraînements cette semaine, le meilleur des mondes pour elle aurait été de faire un top 10 et de se qualifier pour les finales qui réuniront les 25 meilleures de chaque épreuve, en Autriche, du 16 au 24 mars.

Les choses ne se sont toutefois pas déroulées comme elle l’aurait souhaité. St-Germain était 28e après la première descente et est passée à deux cheveux de rater la deuxième manche.

« C’est comme si j’ai tellement été agressive et intense que je suis allée trop à 115 %, sans penser au parcours, donc j’ai fait une erreur tactique sur le premier pitch. Je me suis fait déporter, j’ai été déstabilisée et je n’ai pas réussi à reprendre le rythme. »

La championne du monde en titre de la spécialité ne s’est pas assise sur de la malchance. Au contraire, elle a complètement pris le blâme en avouant qu’elle n’avait pas été en mesure de sortir son meilleur ski, malgré la piste suédoise qu’elle a qualifiée d’assez facile.

« En deuxième manche, je savais quoi ajuster. J’ai changé mon côté tactique et mon approche dans ma descente et j’ai eu une super bonne manche. Je suis satisfaite, mais ça ne m’a pas permis de monter assez dans les rangs pour me qualifier pour les finales de la Coupe du monde la semaine prochaine », a expliqué St-Germain.

La favorite, l’Américaine Mikaela Shiffrin, a inscrit la 96e victoire de sa carrière en remportant haut la main le slalom d’Are avec un temps final de 1 min 42,95 s. La Croate Zrinka Ljutic (+1,24 seconde) et la Suisse Michelle Gisin (+1,34 seconde) sont montées sur la deuxième et la troisième marche du podium.

PHOTO PONTUS LUNDAHL, AGENCE FRANCE-PRESSE Mikaela Shiffrin

Sa cheville n’étant pas complètement guérie, Laurence St-Germain s’apprête maintenant à faire une « vraie » réhabilitation avant de reprendre l’entraînement sur ses skis, en juin.