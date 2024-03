PHOTO TT NEWS AGENCY VIA REUTERS

(Are) L’Italienne Federica Brignone a profité d’une excellente deuxième descente pour remporter l’avant-dernière épreuve de slalom géant de la saison en Coupe du monde, samedi à Are, et ainsi rester en lice pour le titre de la discipline.

Associated Press

Brignone avait besoin d’au moins 36 points de plus que la Suissesse Lara Gut-Behrami, meneuse au classement. Elle y est parvenue avec l’aide de Sara Hector, meneuse après la première descente.

Hector, championne olympique en titre de la discipline, a terminé deuxième, devant Gut-Behrami. Cette dernière se serait assurée du titre en enfilant la médaille d’argent.

Avec quatre victoires cette saison, Gut-Behrami demeure malgré tout en excellente position pour décrocher le titre la semaine prochaine, en Autriche. Elle montre une avance de 95 points alors qu’une victoire vaut 100 points.

Mikaela Shiffrin n’était pas en action alors qu’elle se remet de sa blessure au genou, mais l’Américaine devrait participer au slalom de dimanche.

Gut-Behrami est également en bonne posture pour être sacrée championne au classement général puisque Shiffrin est absente des pistes depuis six semaines. Elle mène aussi en descente et au super-G.

Cassidy Gray a été la meilleure Canadienne, en 15e place. Sa compatriote Britt Richardson a terminé 21e.