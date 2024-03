PHOTO MARCO TROVATI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Paris) Dernière étape de l’hiver avant les finales à Saalbach en Autriche, les meilleures skieuses du monde se retrouvent samedi à Are en Suède où peut se jouer le gros globe et où la star du ski Mikaela Shiffrin est censée faire son retour après un mois et demi de blessure.

Agence France-Presse

Le géant et le slalom hommes prévus à Kranjska Gora en Slovénie ont eux été annulés en raison des mauvaises conditions météo, laissant à Odermatt et aux autres un week-end de répit avant les ultimes explications en Autriche (du 16 au 23 mars).

Pas vue en compétition depuis sa chute à Cortina d’Ampezzo en Italie il y a un mois et demi, la reine du ski Mikaela Shiffrin doit faire son retour dimanche sur le slalom d’Are en Suède, mais devrait a priori faire l’impasse sur le géant prévu samedi.

Dans un communiqué publié en début de semaine, son équipe soulignait que « Mikaela fait des progrès et estime que c’est réaliste de courir un slalom, mais le géant est encore en question ». Si plus de précisions devaient « être partagées dans les prochains jours », ni la star américaine ni son équipe n’ont pour l’instant communiqué davantage.

Bien partie pour remporter sans difficulté un sixième gros globe de cristal, l’Américaine, blessée fin janvier, a dû regarder impuissante les 10 dernières courses et voir sa rivale suisse Lara Gut-Behrami prendre les devants.

La Suissesse de 32 ans, huit victoires cet hiver dont cinq depuis la blessure de Shiffrin, possède désormais 385 points d’avance sur l’Américaine qui pointe à la troisième place au classement général (Federica Brignone est deuxième).

Gut-Behrami ne court pas les slaloms, mais si elle marque suffisamment de points samedi lors du géant et que Brignone (géant samedi) et Shiffrin (slalom dimanche) n’en engrangent pas assez, elle peut s’assurer dès dimanche le gros globe huit ans après son premier succès. Il faudra pour ça qu’elle ait plus de 400 points d’avance sur ses rivales à la fin du week-end, une avance lui permettant d’être irrattrapable quoiqu’il arrive à Saalbach.

PHOTO ALESSANDRO TROVATI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Lara Gut Behrami

Lara Gut-Behrami peut par ailleurs s’assurer dès samedi du globe du géant si elle réussit à maintenir plus de 100 points d’avance à l’issue de la course sur Federica Brignone. Avec pour l’instant 685 points pour Gut-Behrami et 550 pour Brignone, l’Italienne est la seule encore capable de dépasser la Suissesse au classement de la spécialité.

De la même façon dimanche, Shiffrin peut quant à elle s’assurer du globe du slalom. Elle possède pour le moment 125 points d’avance sur la Slovaque Petra Vlhova qui a arrêté sa saison pour blessure et 188 sur l’Allemande Lena Dürr, seule encore en mesure d’aller chercher Shiffrin entre les piquets.

Du côté des hommes, la météo a mis un coup d’arrêt au grand chelem entrepris par Marco Odermatt, déjà vainqueur du gros globe et du globe du géant et qui reste invaincu dans la discipline cet hiver (neuf victoires en neuf courses, 12 succès d’affilée depuis la saison dernière).

Privé de compétition samedi en Slovénie à cause de la pluie qui a trop abîmé la piste, il ne lui reste qu’un géant à Saalbach la semaine prochaine lors des finales pour réaliser un grand chelem pas vu depuis Ingemar Stenmark il y a 45 ans. Le légendaire Suédois détient par ailleurs toujours le record de 15 victoires de suite en géant (réparties sur trois saisons), mais Odermatt devra attendre l’hiver prochain pour éventuellement le dépasser.