Les patineurs artistiques Nikolaj Sorensen et Laurence Fournier-Beaudry ont effectué leur première sortie médiatique, mercredi, depuis que des allégations d’agression sexuelle pèsent sur le Canadien d’origine danoise. Sorensen clame à nouveau son innocence dans le dossier et estime que, même si la situation est délicate, sa partenaire et lui ont mérité le droit de participer aux Championnats du monde qui seront présentés à Montréal la semaine prochaine.

« Nous sommes ici, parce que nous méritons de l’être. Nous avons dû prendre un pas de recul lors des Nationaux et ça a été une décision très difficile à prendre », a expliqué Sorensen au Centre Bell, au terme de leur entraînement sur la patinoire du Canadien.

Le 4 janvier, le USA Today a publié un texte à l’effet qu’une ancienne patineuse américaine, dont l’identité est toujours inconnue, était à l’origine d’une enquête initiée par le Bureau du commissaire à l’intégrité dans le sport (BCIS).

Le patineur âgé d’aujourd’hui 35 ans aurait forcé la victime alléguée à avoir des rapports sexuels non consentis lors d’une fête au Connecticut en avril 2012. « J’ai craint pour ma vie. […] Il m’a violée », a indiqué la plaignante dans son témoignage.

Ces allégations ont forcé le duo canadien à faire l’impasse sur les Championnats nationaux présentés le 8 janvier à Calgary. « Bien que nous ne souhaitons pas nous retirer, nous estimons que notre participation pourrait être perturbante, et que l’esprit sportif doit continuer à être au cœur de l’évènement », avait écrit le duo dans une déclaration publiée sur Instagram le 9 janvier.

Or, deux mois plus tard, le couple participera aux Championnats du monde présentés à compter du 18 mars. Une décision qui contraste d’une certaine manière avec le discours tenu à l’aube des Nationaux.

« Ça a été extrêmement difficile pour nous personnellement et émotivement de voir tout ça sortir. Nous n’étions simplement pas en état de compétitionner », a évoqué Sorensen, qui est aussi en couple avec sa partenaire Laurence Fournier-Beaudry.

La paire se dit donc prête à patiner à nouveau, même si sa situation monopolisera sans doute l’attention jusqu’à la fin de la compétition. Du moins, ça a été le cas lors des disponibilités médiatiques de mercredi matin.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Laurence Fournier-Beaudry et Nikolaj Sorensen

« Il y aura des gens qui vont nous supporter et d’autres qui ne le feront pas. Et c’est correct et normal. Je suis resté discret, parce que je ne suis pas en mesure d’en parler. Je fais confiance aux instances mises en place et je respecte à 100 % la manière dont c’est supposé se passer et je crois que la vérité triomphera », a poursuivi le patineur.

Le discours de Sorensen n’a d’ailleurs pas changé. Malgré les allégations, il clame toujours son innocence : « Comme je l’ai écrit sur Instagram, je démens les allégations et je vais faire de mon mieux pour me défendre et sortir de cette situation de la meilleure des manières. Quand ça sort dans les médias, le dommage est déjà fait. Je pense que c’était ça l’intention plus qu’autre chose. »

Dans l’œil de sa partenaire

Si les regards étaient tournés vers son compagnon, Laurence Fournier-Beaudry doit elle aussi tenter de patiner tout en assumant que ces allégations entachent une partie de sa réputation et les potentiels résultats que le duo pourrait obtenir.

Aux derniers Mondiaux, ils avaient obtenu la cinquième place. Leur objectif est de monter sur le podium à Montréal.

Devant les médias, elle a voulu se ranger derrière son amoureux. « Ça a été difficile sur le coup, c’est tout un challenge, mais je supporte Nik à 100 %. Nous sommes tous les deux en faveur d’un sport sans abus », a-t-elle dit avant de se faire interrompre par Sorensen.

« Je crois qu’elle minimise un peu de ce qu’elle a vécu. C’était extrêmement difficile de surmonter tout ça. Juste le fait d’être ici aujourd’hui, de se présenter à mes côtés. »

Que justice soit faite

Marjorie Lajoie et Zachary Lagha s’entraînent quotidiennement avec le duo Sorensen/Fournier-Beaudry dans le quartier Saint-Henri. Ils rivalisent également dans la même catégorie.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Marjorie Lajoie et Zachary Lagha

Le contexte est particulièrement délicat, notamment pour Lajoie. La patineuse de 23 ans étudie en santé sexuelle avec l’intention de poursuivre son cheminement en sexologie et psychologie.

« C’est sûr que c’est un sujet qui me touche énormément. Et je m’en vais là-dedans pour faire des changements et aider tout le monde qui vit des situations comme ça. […] On pense beaucoup aux victimes, pas juste à cette victime-là, mais à toutes les victimes en général. »

Reste que même su la situation est « désolante » et « triste », comme l’a souligné Lagha, ils n’ont aucun contrôle sur l’identité des patineurs présents aux Mondiaux. Donc le mieux qu’ils puissent faire, c’est patiner.

« C’est compliqué, a poursuivi Lagha. Je m’entraîne avec Nik depuis vraiment longtemps et je n’ai jamais vu ce côté de lui. Donc je ne sais pas quoi dire. On s’entraîne et on se concentre sur notre patin.

De son côté, Paul Poirier, le coéquipier de Piper Gilles, tient à ce que tout ce dossier soit « complètement investigué ».

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Piper Gilles et Paul Poirier

Sans prendre de gants blancs, il a été le patineur ayant le plus insisté sur l’importance d’un processus fiable et d’un sentiment de compassion envers la victime alléguée.

« Il faut qu’une enquête soit mise en place pour que ça se passe bien. J’espère qu’ils y mettront le temps et l’énergie nécessaire pour avoir un verdict clair. »

Puis, à propos de la plaignante : « Elle est passée par quelque chose de très difficile. On ne sait exactement comment tout fonctionne, mais on veut qu’à la fin, il y ait une justice. »