(Kvitfjell) Federica Brignone a remporté dimanche un super-G de Coupe du monde perturbé par le brouillard, tandis que Lara Gut-Behrami a accru son avance dans la discipline et au classement général.

Associated Press

Gut-Behrami a terminé deuxième à Kvitfjell, à 0,61 seconde de Brignone — qui est troisième au classement de la discipline et qui a réduit l’écart à 74 points de la tête.

Mais la concurrente la plus proche de Gut-Behrami, Cornelia Huetter, n’a pu terminer que septième et a glissé 69 points derrière la Suisesse, alors qu’il reste une seule course de super-G.

« Je suis contente de la façon dont j’ai skié, a déclaré Gut-Behrami, qui a également remporté le super-G de samedi. Dans ces conditions où il fait doux, je ne suis généralement pas la meilleure skieuse. »

Brignone a ravi à Mikaela Shiffrin, absente, la deuxième place du classement général, à 326 points de Gut-Behrami.

Il s’agit d’une 25e victoire en Coupe du monde pour Brignone, skieuse italienne la plus titrée et deuxième si on inclut les hommes et les femmes (Alberto Tomba a gagné 50 courses).

« Pas mal du tout, a dit l’athlète de 33 ans. J’en suis vraiment très fière. »

Le départ a été retardé de plusieurs minutes à cause du brouillard, puis la journée a été stoppée quatre fois en raison de la mauvaise visibilité.

L’épreuve a été arrêtée une cinquième fois et s’est terminée prématurément, avec sept skieuses n’ayant pas eu la chance de s’élancer.

« C’était étrange, a dit Brignone. C’était une journée difficile pour toutes les filles. »

Brignone, partie 10e, a peut-être vécu certaines des conditions les plus difficiles, mais elle a skié avec brio dans un lourd brouillard et a inscrit un chrono presqu’une seconde plus rapide que l’ancienne leader, l’Américaine Lauren Macuga.

L’Italienne attendait ensuite de voir comment ses rivales s’en sortiraient, mais également si au moins 30 skieuses pourraient prendre le départ, pour que le résultat soit entériné.

La Tchèque Ester Ledecká a terminé troisième à 0,79 de Brignone — son premier podium en plus de deux ans, après avoir raté la saison dernière suite à une chute à l’entraînement.

Shiffrin, à 385 points de Gut-Behrami, doit revenir samedi prochain à Are en Suède, pour un slalom géant et un slalom.

L’Américaine vise un sixième titre au classement général.

Shiffrin a été blessée lors d’une chute le 26 janvier dans une descente à Cortina d’Ampezzo en Italie, s’étirant des ligaments du genou.

Gut-Behrami a remporté sa première Coupe du monde il y a huit ans.

Si elle devait triompher cette année, l’intervalle serait égal à celui d’Annemarie Moser-Pröll. L’Autrichienne spécialiste de la descente a remporté son premier titre au classement général en 1971 et son sixième en 1979.