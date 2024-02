Le duel tant attendu a livré ses promesses ! Opposé à l’hyper favori Jordan Stolz dans la dernière paire, Laurent Dubreuil s’est montré à la hauteur de son statut d’homme des grandes occasions, remportant l’argent du 500 mètres aux Championnats du monde par distances de Calgary, vendredi après-midi.

Auteur du départ le plus rapide de sa carrière, le Québécois a réussi l’une de ses meilleures courses à vie, mais n’a simplement pas pu devancer la fusée américaine de 19 ans, qui a enlevé l’or en 33,69 sec, s’approchant à huit centièmes du record mondial.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jordan Stolz

Dubreuil a arrêté le chrono à 33,95 sec pour décrocher sa deuxième médaille d’argent consécutive sur sa distance fétiche. Il avait gagné l’or en 2021.

S’élançant dans le couloir intérieur, le Lévisien de 31 ans a franchi les 100 premiers mètres en 9,45 s, soit exactement le même temps que le prodige Stolz. Comme prévu, le presque adolescent du Wisconsin a pu profiter de l’aspiration de son rival dans la ligne droite opposée pour entrer dans le dernier virage à plus de 60 km/h. Contrairement à d’autres, le fluide Stolz a admirablement su résister à la force G qui le propulsait vers l’extérieur pour sortir de la courbe devant Dubreuil, maintenant sa priorité jusqu’à la fin.

Le Polonais Damian Zurek a causé la surprise en arrachant le bronze grâce à un record personnel de 34,11 sec.

Un peu plus tôt, le Canada a remporté deux médailles la poursuite par équipes, l’argent pour les femmes et le bronze pour les hommes.

PHOTO JEFF MCINTOSH, LA PRESSE CANADIENNE Isabelle Weidemann, Ivanie Blondin et Valérie Maltais

Championnes mondiales et olympiques en titre, Valérie Maltais, Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann n’ont rien pu faire pour rivaliser avec le temps supersonique de 2 min 51,20 s réalisé par les Néerlandaises Joy Beune, Irene Schouten et Marijke Groenewood dans la première paire, leur cédant 2,83 s à l’issue des six tours de piste. La constance des Canadiennes leur a cependant permis de résister au départ rapide des Japonaises Momoka Horikawa, Ayana Sato et Miho Takagi (+3,69 s), qui ont dû se contenter du bronze.

Ce titre des puissantes Néerlandaises est une belle revanche sur l’an dernier, alors qu’elles avaient été disqualifiées après avoir enregistré le meilleur chrono parce qu’une partie des chevilles de Beune étaient à l’air libre, ce qui contrevenait à un règlement. Déçue de sa 10e place au 3000 m la veille, Maltais peut maintenant de tourner vers le départ en groupe samedi, où elle figurera parmi les favorites avec Blondin.

Du côté masculin, Connor Howe, Antoine Gélinas-Beaulieu et Hayden Mayeur ont réussi un excellent départ et inscrit le meilleur chrono provisoire de 3 min 36,72 dans la première paire. Leur temps a tenu lors des deux départs suivants, les Néerlandais et les Américains étant incapables de s’en approcher. Le trio canadien a glissé à la troisième place après les solides fins de course des Italiens Andrea Giovannini, Davide Ghiotto et Michele Malfatti, couronnés en 3 min 35,00 s, et des Norvégiens Sander Eitrem, Peder Kongshaug et Sverre Lunde Pedersen (+1,07 s), médaillés d’argent.

Gélinas-Beaulieu a ainsi remporté une deuxième médaille après l’or de la veille au sprint par équipe avec Dubreuil et Anders Johnson. Le Sherbrookois de 31 ans sera du départ en groupe de samedi.