Anders Johnson, Laurent Dubreuil et Antoine Gélinas-Beaulieu

(Calgary) Irene Schouten, des Pays-Bas, a remporté le 3000 m féminin et l’Ontarienne Isabelle Weidemann a mérité l’argent aux championnats du monde de distances individuelles en patinage de vitesse longue piste.

Donna Spencer La Presse Canadienne

La journée a aussi été marquée par une victoire de l’équipe de Laurent Dubreuil de Lévis, au sprint, avec un record du monde.

Weidemann a réalisé un temps de trois minutes 58,01 secondes dans le quatrième duo.

Championne olympique en titre, Schouten a amélioré la marque de Weidemann dans le duo final avec un temps de 3 : 57,10.

Weidemann, d’Ottawa, a gagné sa première médaille aux Championnats du monde dans une distance individuelle.

« La saison n’a pas été idéale, a déclaré Weidemann. Signer ma meilleure course de la saison à ces championnats, c’est vraiment génial. »

PHOTO RICK BOWMER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Isabelle Weidemann

Elle a été médaillée de bronze olympique au 3 km féminin en 2022.

La troisième place est allée à la Tchèque Martina Sablikova (3 : 58,33), victorieuse lors du 3 km aux Mondiaux de l’an dernier.

Âgée de 28 ans, Weidemann était nerveuse à l’idée de pouvoir tenir le coup.

Elle et son entraîneur Remmeldt Eldering sont allés se promener à l’extérieur de l’ovale pendant que les paires suivantes s’affrontaient à l’intérieur.

Weidemann est revenue à temps pour voir Schouten améliorer son chrono.

En plus du bronze aux JO de 2022 à Pékin, elle a été médaillée d’argent au 5000 m et a gagné l’or en poursuite par équipe avec Ivanie Blondin et Valérie Maltais.

Weidemann était la porte-drapeau du Canada lors des cérémonies de clôture.

Un début de saison difficile l’a incité à abandonner la compétition le 24 novembre. Elle a délaissé deux Coupes du monde en Europe avant de revenir sur la ligne de départ en janvier.

« Je n’exploitais pas tout mon potentiel et l’entraînement ne se déroulait pas très bien, alors mon entraîneur et moi avons décidé de rentrer chez nous après les deux premières Coupes du monde et de faire une pause, a dit Weidemann.

« Nous avons remanié l’entraînement en espérant ainsi relancer la saison. Je suis tellement plus heureuse en patinant. Nous avons retrouvé un peu la puissance qui me manquait à l’automne. »

Le Canada a également défendu ses titres mondiaux dans les sprints par équipes masculins et féminins, qui ne sont pas des épreuves olympiques.

Trois patineurs de chaque pays démarrent la course de sprint de trois tours face à face contre trois patineurs d’un autre pays sur la piste. Un patineur abandonne après chacun des deux premiers tours pour laisser un spécialiste du demi-fond se battre pour la ligne d’arrivée.

Dubreuil, le Sherbrookois Antoine Gélinas-Beaulieu et Anders Johnson, de Calgary, ont battu les Néerlandais au sprint via un temps de 1 : 17 173, au photo-finish.

« Un record du monde et un championnat du monde, c’est une sensation absolument fantastique, a dit Gélinas-Beaulieu. On travaille bien ensemble les trois, non seulement nos rôles individuels, mais aussi collectivement.

« Quand on a franchi l’arrivée, il y a eu un petit délai avant qu’ils affichent les temps, mais quand j’ai vu qu’on avait fini au premier rang, ç’a été un moment exaltant. Je ne trouve pas les mots pour décrire comment je me sens. »

La Norvège a obtenu le bronze.

Blondin d’Ottawa, Carolina Hiller de Prince George et Maddison Pearman de Ponoka, en Alberta, ont prévalu dans le volet féminin, devant les États-Unis et la Pologne.

Weidemann, Blondin et Maltais, de Saguenay, défendront leur titre mondial de poursuite par équipes féminine vendredi.

Les Pays-Bas ont réalisé le meilleur temps l’an dernier à la maison à Heerenveen, mais les Néerlandaises ont été disqualifiées pour violation d’équipement.

Les athlètes doivent porter des chaussettes anti-coupures qui couvrent entièrement la peau, et l’un d’entre elles avait une cheville exposée.

Patrick Roest, des Pays-Bas, a remporté le 5 km masculin en 6 : 07,28 devant Davide Ghiotto, d’Italie, en 6 : 08,61. Le Norvégien Sander Eitrem a terminé troisième en 6 : 09. Ted-Jan Bloemen, de Calgary, s’est classé cinquième en 6 : 12,66.

L’évènement de quatre jours se poursuit vendredi avec la poursuite par équipes masculine et féminine et le 500 mètres.