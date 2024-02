PHOTO ROBERT F. BUKATY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

En remportant la 87e victoire de sa carrière en Coupe du monde, le bosseur Mikaël Kingsbury (82,17) a une fois de plus inscrit son nom dans le livre des records. Jeudi soir, à la Coupe du monde de Deer Valley, en Utah, l’athlète de Deux-Montagnes est monté sur la plus haute marche du podium de l’épreuve individuelle pour devancer le Japonais Ikuma Horishima (79,15) et le Suédois Filip Gravenfors (78,80).

Sportcom

Le Québécois devance désormais le skieur alpin suédois Ingemar Stenmark au chapitre du nombre de victoires en Coupe du monde.

En 12 départs cette saison, le Roi des bosses compte 11 podiums, dont 7 victoires.

Julien Viel, de Québec, s’est arrêté en première finale et a conclu sa journée au 12e rang. Elliot Vaillancourt (22e) et Gabriel Dufresne (31e) ont quant à eux été stoppés aux qualifications.

Du côté féminin, Laurianne Desmarais-Gilbert (65,15) a été la meilleure représentante du pays, alors qu’elle a pris le huitième rang, ratant sa place dans les six superfinalistes par seulement 0,73 point. Il s’agit du meilleur résultat international de sa carrière et de la première fois qu’elle perce le top 10 dans une Coupe du monde.

La skieuse de Sainte-Adèle s’était classée dixième à l’épreuve en parallèle des mondiaux de l’an dernier.

L’Américaine Olivia Giaccio (75,42) s’est imposée dans la superfinale en devançant sa compatriote Jaelin Kauf (70,87) et la Japonaise Hinako Tomitaka (67,33). À noter que la médaillée de bronze était la seule des six superfinalistes à ne pas faire partie de l’équipe américaine.

L’action reprendra vendredi avec la présentation de l’épreuve des sauts où plusieurs Québécois seront inscrits. Bosseurs et bosseuses seront de retour en piste samedi à l’épreuve en parallèle.