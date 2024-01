PHOTO MARCO TROVATI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Paris) L’étape de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) prévue ce week-end, comptant pour la Coupe du monde femmes de ski alpin, a été annulée en raison d’un enneigement insuffisant, a annoncé lundi la Fédération internationale de ski (FIS).

Agence France-Presse

La descente et le super-G initialement prévus les 3 et 4 février ont été annulés « en raison des températures élevées et de conditions de neige défavorables […] pour des raisons de sécurité », a expliqué la FIS.

L’instance précise qu’elle a essayé de reprogrammer les deux courses aux mêmes dates, mais « en raison des contraintes de temps, aucune solution n’a été trouvée ».

Le circuit masculin a fait étape samedi et dimanche dernier dans la station de ski bavaroise, pour deux super-G qui se sont disputés sur un ruban de neige artificielle.

Le circuit masculin fera lui étape le week-end prochain à Chamonix (France), mais les deux descentes, prévues les 2 et 3 février sur la Verte des Houches, ont été annulées pour les mêmes raisons invoquées par la FIS pour Garmisch. Seul reste au programme un slalom dimanche.

Au total, neuf épreuves du circuit masculin ont été annulées cet hiver en raison des conditions météo et du manque de neige. Trois de ces neuf courses ont été reprogrammées.

Le calendrier de la Coupe du monde féminine a lui été amputé de quatre épreuves, en incluant celles de Garmisch.