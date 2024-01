PHOTO ROBERT F. BUKATY, ASSOCIATED PRESS

Mikaël Kingsbury a survolé l’épreuve des bosses en parallèle à la Coupe du monde de Waterville, dans le New Hampshire. Si sa troisième place obtenue en simple en a fait sourciller plusieurs la veille, le skieur acrobatique a été supérieur sur toute la ligne samedi et a égalé le record du plus grand nombre de victoires en Coupe du monde pour un athlète masculin.

info@sportcom.ca Sportcom

Kingsbury est d’abord sorti victorieux de ses duels contre son coéquipier Gabriel Dufresne, le Japonais Goshin Fujiki et l’Américain Landon Wendler.

En demi-finale, il a été meilleur et plus rapide que le Suédois Filip Gravenfors, reconnu pour sa vitesse, puis a eu le dernier mot face au Japonais Ikuma Horishima en grande finale.

Horishima, qui a décroché l’or en simple vendredi, a tenté de suivre le rythme soutenu du Canadien pour finalement sortir de la piste après le premier saut. Kingsbury a filé vers la 86e victoire de sa carrière et a du même coup rejoint le Suédois Ingemar Stenmark, qui en avait fait autant en ski alpin.

Cette saison, l’athlète de Deux-Montagnes est monté sur le podium à chacune des cinq épreuves en parallèle, quatre fois sur la plus haute marche. Le Suédois Walter Wallberg a eu le dessus sur son compatriote Filip Gravenfors en petite finale afin de décrocher la médaille de bronze.

Julien Viel a été l’autre représentant canadien à accéder aux huitièmes de finale, où il a été défait par l’Australien Cooper Woods. Il a ainsi terminé au 11e rang. Gabriel Dufresne, Elliot Vaillancourt et Louis-David Chalifoux ont tous été éliminés à leur deuxième duel et se sont classés 25e, 28e et 32e.

Chez les femmes, l’Australienne Jakara Anthony a triomphé. Les Américaines Jaelin Kauf et Olivia Giaccio ont respectivement enfilé les récompenses d’argent et de bronze.

Maia Schwinghammer a été la meilleure Canadienne, en huitième position.

Laurianne Desmarais-Gilbert a quant à elle été limitée à une descente dans le tableau féminin. Elle a perdu face à la Kazakhe Anastassiya Gorodko et pointe en 20e place.

La prochaine Coupe du monde sera également présentée aux États-Unis. Cette fois, les athlètes ont rendez-vous à Deer Valley, en Utah, dans une semaine.

Avec La Presse Canadienne