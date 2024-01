À son premier départ en descente depuis une grave blessure subie en 2019, Valérie Grenier a causé une énorme surprise en terminant troisième de la descente de la Coupe du monde de Cortina d’Ampezzo, marquée par de nombreuses chutes et interruptions, vendredi, en Italie.

« No way, no way ! » s’est exclamée la skieuse de Mont-Tremblant après avoir franchi la ligne d’arrivée, provoquant une triple égalité au troisième rang avec l’Autrichienne Christina Ager et l’Italienne Sofia Goggia. L’ébahissement était total chez ses concurrentes autour de l’aire d’arrivée.

Vainqueure du slalom géant de Kranjska Gora le 6 janvier, un an après sa première victoire au même endroit, Grenier a poursuivi sur la lancée en décrochant le troisième podium de sa carrière sur le Cirque blanc, son premier dans une épreuve de vitesse.

L’Autrichienne Stephanie Venier (première), la Suissesse Lara Gut-Behrami (deuxième), Ager et Goggia venaient de poser devant la caméra pour le podium provisoire quand la Franco-Ontarienne, 31e à s’élancer, a bondi du portillon sur la piste Olimpia delle Tofane. Meneuse aux trois premiers chronos intermédiaires, elle a réussi à maintenir sa vitesse sur un bas de parcours qui ramollissait pour traverser le fil en 1 min 33,77, à 0,71 s de Venier et 0,39 s de Goggia. Elles seraient donc cinq sur la boîte, une première depuis une épreuve masculine à Beaver Creek en 2018 !

PHOTO ALESSANDRO TROVATI, ASSOCIATED PRESS Stephanie Venier

Le début de la descente a été marqué par de multiples chutes, dont celles de l’Américaine Mikaela Shiffrin, dossard 8, qui a durement frappé les filets après avoir tenté une correction de trajectoire à la fin du troisième virage.

La skieuse la plus titrée de l’histoire s’est relevée peu après, mais semblait blessée à la jambe gauche. Entourée d’officiels et de secouristes, la native du Colorado s’est ensuite déplacée en utilisant ses bâtons comme des béquilles, avant d’être héliportée un peu plus tard.

PHOTO GABRIELE FACCIOTTI, ASSOCIATED PRESS Mikaela Shiffrin

Onzième à s’élancer, Corinne Suter a elle aussi dû quitter la montagne par hélicoptère après s’être arrêtée au même endroit où Shiffrin était tombée. Sacrée championne mondiale de la descente à Cortina en 2021, la Suissesse semblait touchée à un genou. Son évacuation a provoqué une deuxième longue interruption.

Quatre autres skieuses ont connu une violente sortie de piste et pas les moindres : Federica Brignone, Michelle Gisin, Priska Nufer et Emma Eicher. L’Autrichienne Stephanie Jenal a évité le pire après avoir fait le grand écart, provoquant le déclenchement du coussin de sécurité de son équipement de protection.

Grenier n’a pas semblé effrayée par ce contexte particulier, même si son dernier départ de Coupe du monde en descente remontait à son abandon à Cortina le 20 janvier 2019. Le lendemain, elle s’était classée quatrième du super-G, le meilleur résultat de sa carrière jusque-là.

Or, quelques semaines plus tard, l’athlète de 27 ans a subi une terrible blessure sur une chute lors de la deuxième descente d’entraînement aux Championnats du monde d’Äre, en Suède. Conséquence : quadruple fracture à la jambe droite.

À son retour l’hiver suivant, elle n’était plus en mesure de se laisser aller en descente et en super-G, souffrant de ce qu’elle appelait un blocage mental. Pendant quelques saisons, elle s’est donc concentrée sur le slalom géant, discipline dont elle occupe le cinquième rang cet hiver.

Valérie Grenier, désormais neuvième du cumulatif général, s’est graduellement remise au super-G, terminant 11e en Autriche il y a deux semaines. Dix-neuvième du seul entraînement de descente à Cortina, mercredi, la voilà maintenant sur le podium dans la station-reine des Dolomites, qui accueillera les prochains Jeux olympiques en 2026. Une deuxième descente est programmée à Cortina d’Ampezzo samedi.

Classement de la première descente de Cortina d’Ampezzo 1. Stephanie Venier (AUT) 1 : 33,06

2. Lara Gut-Behrami (SUI) 1 : 33,45

3. Christina Ager (AUT) 1 : 33,77, Valerie Grenier (CAN) 1 : 33,77, Sofia Goggia (ITA) 1 : 33,77

6. Laura Pirovano (ITA) 1 : 33,97

7. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1 : 34,00

8. Cornelia Hütter (AUT) 1 : 34,04

9. Mirjam Puchner (AUT) 1 : 34,05

10. Joana Hählen (SUI) 1 : 34,17 N’a pas pris le départ : Ester Ledecka (CZE) Principaux abandons : Mikaela Shiffrin (É.-U.), Federica Brignone (ITA), Corinne Suter (SUI), Michelle Gisin (SUI)

Classement général de la Coupe du monde 1. Mikaela Shiffrin (É.-U.) 1209 points

2. Lara Gut (SUI) 869

3. Petra Vlhova (SVK) 802

4. Federica Brignone (ITA) 787

5. Sara Hector (SUE) 647

6. Sofia Goggia (ITA) 642

7. Michelle Gisin (SUI) 530

8. Cornelia Hütter (AUT) 467

9. Valérie Grenier (CAN) 429

10. Lena Dürr (GER) 404