Coupe du monde de Val Saint-Côme Mikaël Kingsbury triomphe avec force et incertitude

(Saint-Côme) Entre un ami qui a évité le pire dans un accident spectaculaire et un tableau grand ouvert, Mikaël Kingsbury a su naviguer et frayer son chemin jusqu’à la plus haute marche du podium, samedi, à la Coupe du monde de ski acrobatique de Val Saint-Côme. Néanmoins, rien n’a été simple pour le grand champion.