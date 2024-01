(Montréal) La Coupe du monde de ski acrobatique de Val Saint-Côme a notamment permis à Elliot Vaillancourt et Mikaël Kingsbury de grimper sur différents podiums, à Laurianne Desmarais-Gilbert de reprendre confiance avant le dernier droit de la saison et à d’autres, dont Ashley Koehler, de vivre leur baptême en Coupe du monde.

L’an dernier, la skieuse de Québec a connu un hiver de rêve en bosses. Elle a remporté ses deux premières victoires dans le circuit nord-américain, ajoutant au passage une médaille d’argent aux Championnats du monde juniors ainsi que deux titres aux Jeux du Canada, à Charlottetown.

Porte-drapeau de la délégation québécoise lors de la cérémonie d’ouverture, son séjour à l’Île-du-Prince-Édouard a également été marqué d’une médaille de bronze en sauts.

Les succès de la saison 2022-2023 ont prouvé à Ashley Koehler qu’elle était prête à passer au prochain niveau. C’est ce qu’elle a eu la chance de faire à Val Saint-Côme.

« C’est gros ! J’ai eu de très bonnes courses l’année dernière et c’est clair que l’objectif est de pouvoir répéter le tout cette saison. Je me suis énormément entraînée durant l’été et l’automne pour poursuivre cette lancée. C’est ce que j’ai en tête, je veux connaître encore plus de succès », a mentionné Koehler au micro de Sportcom.

Vendredi, lors de l’épreuve individuelle, l’athlète de 20 ans a pris le 18e rang, à 2,23 points de la 16e et dernière place donnant accès à la première finale.

Quelque peu insatisfaite en zone mixte dans les minutes qui ont suivi sa performance vendredi, elle était beaucoup plus sereine le lendemain, au bas de la piste Alexandre-Bilodeau.

« C’était ma première descente en Coupe du monde, donc je n’avais pas de grandes attentes. J’étais vraiment contente de casser la glace. Ce n’était pas ma meilleure performance, mais je suis tellement heureuse d’avoir effectué mon premier départ ! J’y ai cru jusqu’à la fin et je suis fière de moi », a précisé Koehler, tout sourire.

Samedi, à l’occasion des duels, Koehler avait rendez-vous avec l’Américaine Olivia Giaccio dès le premier tour. La Québécoise n’a malheureusement pas été en mesure de conclure sa descente après avoir été déséquilibrée en milieu de parcours.

Cette première Coupe du monde restera longtemps gravée dans la mémoire de la Québécoise, qui voudra assurément utiliser cette expérience pour se propulser dans ses prochains défis.

« Il y a un an, j’étais ouvreuse de piste ici pour la Coupe du monde et cette année, j’y participe avec les meilleures skieuses au monde. Ça m’a préparée à m’entraîner avec elles, je savais un peu plus à quoi m’attendre cette année. C’était juste » wow » comme fin de semaine », s’est réjouie Ashley Koehler.

« J’en retire beaucoup de positif. C’est important de se battre jusqu’au bout, même si tu tombes, il faut continuer. Je veux toujours garder la tête haute et conserver une attitude positive. Je sais ce que je dois faire lorsque je vais revenir en Coupe du monde », a-t-elle ajouté.

Bien entourée

Ralph Koehler, le père d’Ashley, est directeur des compétitions au Centre de ski acrobatique Le Relais, à Lac-Beauport, tandis que sa sœur jumelle Kaylee fait partie de l’équipe du Québec en ski acrobatique. Tout comme son frère cadet Bradley, qui participera dans les prochains jours aux Jeux olympiques de la jeunesse à Gangwon, en Corée du Sud.

Évidemment, tout ce beau monde a bravé le froid de Val Saint-Côme afin d’encourager Ashley cette fin de semaine.

« C’est vraiment une fierté de pouvoir skier à la maison pour ma première Coupe du monde. C’est une chance de plus de pouvoir le faire devant toute ma famille. C’est vraiment, vraiment le fun. »

Pour la suite du calendrier, Ashley Koehler va se concentrer sur le circuit nord-américain et poursuivre sa progression jusqu’à l’automne 2024. Elle souhaitera ensuite arriver fin prête et attaquer le circuit des Coupes du monde à temps plein.

La première compétition du circuit Nor-Am aura lieu à Deer Valley, en Utah, du 7 au 8 février. Un arrêt est prévu à Val Saint-Côme du 24 au 25 février.