La journée de dimanche a marqué le retour de Laurence St-Germain en Coupe du monde de ski alpin après une absence de plusieurs semaines en raison d’une déchirure partielle du ligament d’une cheville. Au slalom de Jasna, en Slovaquie, St-Germain (+4,40 s) s’est classée 22e, ex aequo avec l’Allemande Emma Aicher.

mathieulaberge Sportcom

La plus rapide du jour, l’Américaine Mikaela Shiffrin, a inscrit la 95e victoire de Coupe du monde de sa carrière alors qu’elle a devancé la Croate Zrinka Ljutic (+0,52 s) et la Suédoise Anna Swenn Larsson (+1,38 s). Les Canadiennes, Ali Nullmeyer et Amelia Smart ont respectivement fini 25e et 35e.

PHOTO VLADIMIR SIMICEK, AGENCE FRANCE-PRESSE Mikaela Shiffrin

« J’avais hâte, mais il y avait quand même pas mal de stress. Honnêtement, je trouvais que mon stress ressemblait pas mal à celui de la première course de la saison à Levi [Finlande]. C’était comme si c’était ma première course de l’année », a mentionné St-Germain en entrevue avec Sportcom. « Je n’ai pas eu beaucoup d’entraînements sur neige avant de courser. »

Je suis un peu déçue [du résultat] et j’en voulais plus. […] L’important aujourd’hui, c’était de me remettre dans le rythme et je suis contente d’avoir brisé la glace. Laurence St-Germain

La championne du monde du slalom dont une des bottes a été adaptée pour préserver sa cheville en guérison a ajouté qu’elle n’avait pas skié dans des parcours aussi longs à l’entraînement avant ce retour dans le circuit.

Classée 18e à la première manche et 25e à la seconde, la skieuse de Saint-Ferréol-les-Neiges a avoué qu’elle est un peu plus impatiente que son équipe de soutien en matière de résultats. Elle relativise tout de même les choses, d’autant plus qu’il s’agissait de sa première journée à skier dans un parcours glacé depuis la Coupe du monde de Killington, en novembre dernier.

« Mes entraîneurs et mon équipe sont contents du résultat étant donné que c’est ma première course depuis ma blessure. […] J’ai commencé à faire des entraînements de simulation de course il y a seulement deux jours. Pour moi, une course c’est une course et je veux skier mon meilleur ski et je ne pense pas encore que je sois rendue là. Je suis une compétitrice et je veux performer aussi bien qu’avant ma blessure, donc oui, je suis plus pressée que mon équipe », a-t-elle ajouté en riant.

La prochaine Coupe du monde de slalom sera disputée dans un peu plus de deux semaines, ce qui lui permettra de poursuivre le travail à l’entraînement et en réadaptation physique. Pour ce faire, elle fera un voyage éclair à la maison dès lundi pour ensuite retourner en Europe.

« J’aurai du temps pour me préparer en mode performance plutôt que de juste skier de façon progressive. »