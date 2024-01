(Saint-Côme) Huit bosseurs canadiens ont atteint les huitièmes de finale à la Coupe du monde de ski acrobatique de Val-St-Côme.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Chez les hommes, Mikaël Kingsbury livrera un duel fratricide à Louis David-Chalifoux ; Julien Viel affrontera le Sud-Coréen Daeyoon Jung ; Elliot Vaillancourt, médaillé d’argent en simple la veille, fera face à l’Australien Matt Graham ; tandis que Samuel Goodison, qui a obtenu un laissez-passer en 16es quand le Suédois Walter Wallberg n’a pas pris le départ, se mesurera au Kazakh Pavel Kolmakov.

Chez les dames, Mai Schwinghammer sera opposée à la Française Fantine Degroote ; Berkley devra lutter contre la Japonaise Hinako Tomikata ; alors que Laurianne Desmarais-Gilbert croisera l’Américaine Olivia Giaccio.

Gabriel Dufresne a vu son parcours prendre fin face à Vaillancourt en 16es de finale. Vaillancourt a chuté et s’est rapproché du couloir de Dufresne, qui a été aveuglé par toute la neige propulsée par cette chute. En tentant d’éviter de skier sur son compatriote, il a franchi la ligne médiane. Cette sortie de parcours lui a été fatale, alors que même s’il a repris la course, cet écart est considéré comme une course non terminée.

Dufresne a brièvement tenté d’expliquer ce qui s’est passé aux journalistes sur place, mais il était en furie par le résultat de cette course.

Chez les autres Canadiens, Sam Cordell a aussi été éliminé en 16es de finale. Ryan Portello, Joey Dubuc et Charles Beaulieu ont vu leur parcours se terminer au premier tour. Jessica Linton a quant à elle été éliminée par Schwinghammer au premier tour, où Maya Mikkelsen et Ahsley Koehler ont aussi été éliminées.

Kingsbury pourrait consolider ses premières places au classement général et des bosses en parallèle. En plus de l’abandon de Wallberg, il a bénéficié de l’élimination hâtive d’Ikuma Horishima, sorti par Jung en 16es de finale.