Francis Jobin a fini au pied du podium de la descente acrobatique (Slopestyle) de la Coupe du monde de surf des neiges de Laax, samedi, en Suisse. L’athlète de Lac-Beauport a conclu au quatrième rang avec un total de 78,36 points, une place derrière son compatriote Cameron Spalding (83,90) à cette épreuve qui a vu l’Ontarien Liam Brearley (89,93) être couronné.

mathieu laberge Sportcom

L’argent est allé au Japonais Ryoma Kimata (85,31). La meilleure des deux descentes était retenue au classement lors de la finale.

Jobin a obtenu son plus haut pointage à sa première descente, ce qui le plaçait provisoirement au deuxième rang derrière Spalding, mais il n’a pu faire mieux à son deuxième passage qui lui a valu 41,51 points.

Nicolas Laframboise s’est arrêté en ronde des qualifications et a conclu en 16e place.

Seule Canadienne finaliste, Laurie Blouin (59,05) s’est classée sixième. Juliette Pelchat a quant à elle fini au 19e rang.

« Il y a un nouveau format de notation. Il faut donc être parfaite et j’ai fait de petites erreurs par-ci par-là. Je savais que ce serait limite pour le podium, mais suis quand même contente », a reconnu Blouin en visioconférence.

Francis Jobin n’a pu être joint par Sportcom, sauf que sa coéquipière Blouin a commenté son résultat.

« Frank, il était un peu fâché, car je pense que c’est la troisième fois qu’il finit quatrième dans une Coupe du monde, alors ça lui faisait quelque chose. Il est quand même content de la façon qu’il a ridé, mais c’est un peu bittersweet comme classement. »

Invitée à poursuivre à propos de la prestation de ses compatriotes masculins, la vétérane originaire de Stoneham a eu ces mots : « C’est malade pour vrai et c’est vraiment cool ! Ils sont jeunes et ils commencent vraiment à être constants. Tout le travail qu’ils ont fait commence à payer et ça prend de la relève depuis que Seb [Sébastien Toutant] et Maxence [Parrot] ne sont plus là [dans le circuit des Coupes du monde]. »

La relève est pas pire pour les gars ! Laurie Blouin

Pour sa part, Blouin a indiqué qu’elle n’a pas fait sa descente prévue, car son manque de vitesse avant un saut où elle devait exécuter un Backside Rodeo aurait pu entraîner des conséquences fâcheuses.

« C’est plate de descendre ma run d’un niveau, mais c’était mieux que j’atterrisse. […] Au moins j’ai pu m’ajuster et faire les changements. »

L’annulation de la descente acrobatique de la Coupe du monde de Calgary prévue du 9 au 11 février fera en sorte que l’athlète de 27 ans reviendra plus tôt à la maison, ce qui lui permettra d’effectuer un bloc d’entraînement qui n’était pas prévu le mois prochain.

« Je pourrai faire des répétitions de manœuvres, car ces derniers temps, ç’a été dur de faire celles que je voulais. C’est rare que l’on a le temps de faire ça pendant la saison », a conclu la médaillée d’argent de la descente acrobatique des Jeux de PyeongChang.

Blouin poursuivra sa préparation en vue du grand saut (Big Air) des X-Games et possiblement de la descente acrobatique, elle qui est la première remplaçante à cette prestigieuse compétition.