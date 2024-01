(Kitzbühel) Le skieur français Cyprien Sarrazin a couronné sa saison exceptionnelle dans les courses de vitesse en remportant la première de deux descentes de la Coupe du monde sur la célèbre piste de Streif à Kitzbuehel, en Autriche, vendredi.

Associated Press

Sous des conditions nuageuses et luttant dans les virages techniques sur la partie glacée et cahoteuse du parcours de 3,3 kilomètres, Sarrazin accusait un retard de 27 centièmes de seconde sur le meneur du moment, Florian Schieder. Il a ensuite réalisé le meilleur temps de la dernière section pour devancer l’Italien par cinq centièmes.

« Ce n’était pas une descente parfaite, ni une course incroyable, mais j’ai terminé avec mon cœur. Je savais que j’avais commis des erreurs, que je devais finir très vite. C’est ce que j’ai fait », a déclaré Sarrazin.

Il s’agissait de la quatrième victoire en carrière du Français et de la deuxième en descente, après avoir triomphé sur le parcours emblématique du Stelvio à Bormio, le mois dernier.

Ancien spécialiste du slalom géant, Sarrazin a décroché deux podiums en carrière dans des courses techniques avant le début de la saison, mais il a obtenu cinq top 3 dans les épreuves de vitesse au cours des trois dernières semaines, dont une victoire en super-G il y a sept jours.

Le champion du monde en descente, Marco Odermatt, a terminé troisième, à 34 centièmes.

« Ce n’était pas ma meilleure descente de la saison. Et si tu ne montres pas ton meilleur ski à Kitz, tu ne peux pas gagner, a noté Odermatt, double champion du monde au classement général. (Sarrazin) a skié intelligemment. Il a une vitesse ultra rapide en ce moment et il est capable de gagner, même sans descendre à 100 %. »

Odermatt, qui a brièvement mené la course jusqu’à ce que son temps soit battu par Schieder, a refusé un podium à l’Américain Ryan Cochran-Stiegle par seulement un centième. Le Canadien Cameron Alexander a connu une superbe course pour compléter le top-5.

PHOTO GIOVANNI AULETTA, ASSOCIATED PRESS Le Canadien Cameron Alexander a connu une superbe course pour compléter le top 5.

« L’objectif ici est d’être sur la plus haute marche du podium, a mentionné Alexander. Je suis passé près aujourd’hui et un top-5 à Kitzbuehel, c’est incroyable. Je me suis concentré sur l’attaque du parcours aujourd’hui avec une bonne intensité et je suis heureux du résultat. Je me sens bien avant la course de demain. »

Sarrazin est devenu le premier Français vainqueur de la descente à Kitzbuehel depuis Luc Alphand, en 1997. Le fils d’Alphand, Nils, a également participé à la course de vendredi, mais il s’est classé hors du top-30.

Odermatt a remporté deux descentes, alors que Sarrazin a chaque fois terminé deuxième, à Wengen, dans sa Suisse natale.

Il s’agissait des premières victoires d’Odermatt en Coupe du monde dans la discipline la plus rapide du sport, près d’un an après avoir signé le titre mondial en descente.

Le champion du monde en descente lors des deux dernières saisons, Aleksander Aamodt Kilde, est absent pour le reste de la saison après avoir été victime d’une vilaine chute lors de la deuxième descente à Wengen, samedi dernier.

Kilde a subi une deuxième intervention chirurgicale pour réparer deux ligaments déchirés à l’épaule droite, jeudi. Le Norvégien a également été victime d’une grave coupure et de lésions nerveuses au mollet droit.

L’ancien champion du monde et favori du public Vincent Kriechmayr, qui a remporté la première des deux descentes sur la piste de Streif l’année dernière, a été le meilleur Autrichien, en septième position.

Les Canadiens James Crawford (23e), Jeffrey Read (27e) et Brodie Seger (51e) ont également participé à cette épreuve.

Les organisateurs ont reporté le départ en raison du brouillard dans la partie supérieure du parcours, mais la visibilité n’était plus un problème lorsque la course s’est mise en branle, une heure plus tard.

Une autre descente sur la piste de Streif est prévue samedi.