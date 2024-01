PHOTO MARCO TROVATI, ASSOCIATED PRESS

Difficile de penser autrement : la piste de Kranjska Gora, en Slovénie, semble être le terrain de jeu par excellence de la skieuse Valérie Grenier. Quasiment un an après y avoir obtenu sa première victoire en carrière, la Franco-Ontarienne a répété l'exploit en récoltant sa deuxième médaille d’or en Coupe du monde au slalom géant disputé sur cette même piste, samedi.

india lafond Sportcom

« Je suis vraiment contente et fière. Ça fait juste trop de bien […] Je ne sais pas pourquoi cette piste-là me va aussi bien, mais ça semble être le dernier mur qui est l’endroit où je skie le plus vite », a mentionné Valérie Grenier d’entrée de jeu lors de son entrevue avec Sportcom.

« C’est ici que j’avais gagné l’an passé. L’année d’avant, j’avais terminé quatrième, a-t-elle poursuivi. C’est une piste qui semble être bonne pour moi, mais ça ajoute un stress de plus parce qu’on se demande si on va être capable de le refaire. »

La skieuse s’est d’abord positionnée quatrième lors de sa première descente de la journée avec un temps de 56,90 s. « Dans ma tête, j’avais fait plusieurs erreurs, mais en fait, c’était juste une grosse erreur qui m’a quand même coûté cher. Ça m’a donc frustrée dans le moment », a-t-elle confié en faisant référence à son premier passage.

« Finalement, c’était moins pire que je pensais. J’étais quand même juste quatrième après la première manche. C’était encourageant de voir que malgré mon erreur, j’avais skié vite et j’étais quand même capable d’être à trois dixièmes de seconde de la première », a dit Grenier.

PHOTO BORUT ZIVULOVIC, REUTERS Valérie Grenier sur le podium

Malgré des conditions météorologiques qui ont légèrement trempé les skieuses samedi, Valérie Grenier a réussi à demeurer concentrée pour voler la vedette en deuxième manche. « On était dans la grosse pluie. On était complètement mouillées, mais sinon, la neige était belle. On a été chanceuses quand même, malgré la météo », a-t-elle révélé.

Vingt-septième sur la liste de départ pour la seconde manche, la Franco-Ontarienne a dégagé de la confiance dès que ses skis ont touché la neige et sa technique lui a permis de terminer avec un temps de 53,61 s et un cumulatif de 1 min 50,51 s.

Je ne dirais pas que j’ai fait quelque chose d’extravagant ou différent, mais c’était mon ski à moi et sans erreur. Ç’a été du bon ski rapide, ce qui est quelque chose que je recherchais depuis plusieurs courses. Valérie Grenier

Derrière Grenier, la Suisse Lara Gut-Behrami (+0,37 seconde) et l’Italienne Federica Brignone (+0,51 seconde) ont complété le podium de cette sixième Coupe du monde de la saison.

PHOTO GIOVANNI MARIA PIZZATO, ASSOCIATED PRESS De gauche à droite : Lara Gut Behrami, Valérie Grenier et Federica Brignone

La Slovaque Petra Vlhova, meneuse provisoire après la première descente, a quant à elle frôlé le top 3 avec un léger retard de 10 centièmes de seconde sur Brignone, reine de la dernière Coupe du monde de Mont-Tremblant.

De son côté, Sarah Bennett, qui était aussi de la partie en Slovénie, n’a pas été en mesure de se qualifier pour la deuxième manche. Son temps de 1 min 00,72 s lui a procuré la 49e place.