L’Américaine Mikaela Shiffrin (au centre), l’Allemande Lena Duerr (à gauche) et la Suissesse Michelle Gisin (à droite)

(Lienz) Mikaela Shiffrin a terminé 2023 avec une performance magistrale, même selon ses standards, remportant vendredi une course de slalom de Coupe du monde par 2,34 secondes, pour sa 93e victoire en carrière.

Associated Press

L’Américaine a signé de loin les temps les plus rapides dans les deux manches sur le parcours Schlossberg, battant l’Allemande Lena Duerr.

La Suissesse Michelle Gisin a obtenu la troisième place, à 11 centièmes de Duerr.

« Mes sensations étaient parfaites, donc je suis super contente », a dit Shiffrin, qui a également remporté le slalom géant jeudi sur la même montagne.

Le résultat de vendredi constitue la septième plus grande marge de victoire dans un slalom féminin. Shiffrin a établi quatre de ces autres records, dont la marque de 3,07 secondes à Aspen au Colorado, en novembre 2015.

Sa coéquipière Paula Moltzan, deuxième après la première étape, a chevauché une porte et n’a pas terminé la deuxième tranche.

La principale rivale de Shiffrin en slalom, la championne olympique Petra Vlhova, a terminé cinquième, à 3,24 secondes.

La Slovaque a battu Shiffrin lors d’un slalom en France la semaine dernière.

Victorieuse 56 fois en 107 départs de slalom, Shiffrin a dominé la première manche avec 1,14 seconde d’avance sur Moltzan, en route vers une deuxième victoire en deux jours.

Shiffrin et Moltzan ont terminé 1-2 il y a un an jour pour jour lors d’un slalom à Semmering, en Autriche. C’était le premier résultat de ce type pour les Américaines depuis plus de 51 ans.

La Coupe du monde se poursuivra avec un SG et un slalom à Kranjska Gora en Slovénie, les 6 et 7 janvier.