(Lienz) L’Américaine Mikaela Shiffrin a réussi le meilleur temps de la première manche du slalom géant de Lienz, jeudi en Autriche, reléguant quasiment toutes ses adversaires à plus d’une seconde, et la Slovaque Petra Vlhova à plus de deux secondes.

Agence France-Presse

La quintuple gagnante du gros globe termine 63 centièmes de seconde devant la Suédoise Sara Hector et laisse la troisième, la Norvégienne Ragnhild Mowinckel, à 1 sec 03.

Shiffrin, 28 ans, est en tête du classement de la Coupe du monde avec 700 points, 143 unités devant sa dauphine Federica Brignone.

L’Italienne a pris la cinquième place de la première manche à Lienz, à 1 sec 63 de l’Américaine, alors que la troisième du classement général, Vlhova, a pris une décevante 18e place avec 2 sec 23 de retard.

Shiffrin vise une 22e victoire en slalom géant, et une 92e victoire en Coupe du monde, pour asseoir un peu plus son record.

La seconde manche est prévue à 13 h 15.