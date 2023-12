(Bak’Uriani, Géorgie) Le Québécois Mikaël Kingsbury a enfilé la médaille de bronze lors de l’épreuve des bosses de la Coupe du monde de ski acrobatique de Bakuriani, vendredi.

La Presse Canadienne

L’athlète originaire de Deux-Montagnes a récolté 75,21 points. Il a été devancé par le Japonais Ikuma Horishima (77,11) et le Suédois Filip Gravenfors (75,85).

Les Québécois Julien Viel (73,16), Elliot Vaillancourt (71,64) et Louis-David Chalifoux (71,45) ont respectivement terminé aux cinquième, huitième et neuvième rangs.

Après avoir dominé les qualifications et la première finale, Kingsbury a bien amorcé la grande finale, mais il a raté son dernier saut. Une situation qu’il attribue aux conditions changeantes.

« Ç’a été une bonne journée dans l’ensemble, a dit Kingsbury. C’est vraiment positif. J’ai probablement connu ma meilleure qualification de la saison. Ensuite, pour les finales, je savais que j’avais le ski et le rythme pour bien performer. J’ai fait une super bonne finale 1, de bons sauts, parmi les temps les plus rapides.

« Il s’est mis à neiger un peu entre la première finale et la super finale. Je savais que la neige avait changé. Je l’ai bien senti en finale 1, et durant la super finale, c’était semblable. J’ai fait un bon saut en haut, j’ai fait un excellent milieu. Et dans le saut du bas, j’ai eu l’impression que j’ai collé. Quand tu rentres dans la neige un peu plus mouillée, tu sens que ça te ralentit. Alors je n’ai pas réussi à bien décoller, ce qui a fait que mon saut était un peu raté et mon atterrissage moins bon. »

Il s’agit d’un quatrième podium dans cette discipline en autant d’étapes de la Coupe du monde pour Kingsbury cette saison. Le champion du monde compte deux victoires, devançant Horishima par 20 points au classement de la Coupe du monde.

« J’aurais pu aller chercher une victoire, a déclaré Kingsbury. Donc je suis déçu et fâché envers moi-même. J’aurais pu m’adapter un peu mieux. Ce n’est pas de la malchance, mais c’est le genre de saut où tu veux retourner en arrière. Surtout quand c’est le seul saut que tu rates de la fin de semaine. »

Les athlètes reprendront l’action samedi avec l’épreuve de bosses en parallèle avant les vacances du temps des Fêtes.

« Ce sera la dernière course avant Noël pour nous, a expliqué Kingsbury. Tout le monde est un peu fatigué, c’est sûr. Ça fait un mois qu’on est sur la route. Mais c’est dans ces moments-là que ça se passe entre les deux oreilles. Je vais faire du mieux que je peux. »