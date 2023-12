Les gagnants de la médaille d’argent, les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii, les champions allemands Nikita Volodin et Minerva Fabienne Hase et les Canadiens en bronze Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps

(Pékin) Le duo allemand Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin a remporté vendredi à Pékin la finale du Grand Prix dans l’épreuve de patinage en couple.

Agence France-Presse

En tête à l’issue du programme court jeudi, l’Allemande Hase et le Russe Volodin, qui patinent sous la bannière allemande, ont obtenu un total de 206,43 points après le programme libre de vendredi.

Ils devancent le couple italien Sara Conti et Niccolo Macii (205,88 pts) et les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps (204,30 pts).

« Nous sommes super heureux. Nous sommes entrés dans cette compétition sans aucune attente et finir à la première place est plus que ce que nous pouvions souhaiter », a déclaré Fabienne Hase.

Le couple ne patine ensemble que depuis octobre 2022, mais a remporté le Grand Prix de Finlande et le Trophée NHK.

Sur la musique The Path of Silence, Hase et Volodin se sont classés deuxièmes du programme libre, derrière les champions d’Europe Conti et Macii, mais l’avance acquise grâce à un programme court sans faute leur a suffi pour remporter le concours.

Classement final de l’épreuve en couple Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin (Allemagne) 206,43 points Sara Conti/Niccolo Macii (Italie) 205,88 Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps (Canada) 204,30 Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko (Hongrie) 192,02 Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (Italie) 188,85 Lia Pereira/Trennt Michaud (Canada) 185,16

Chez les femmes, la Japonaise Kaori Sakamoto a brillamment assumé son statut de favorite en survolant le programme court avec 77,35 points.

La double championne du monde a réalisé un sans-faute solide techniquement et d’une grande élégance sur la musique Baby, God Bless You orchestrée par Shinya Kiyozuka.

Sakamoto, qui a remporté cette saison le Skate Canada et le Grand Prix d’Espoo en Finlande, dispose d’une confortable réserve de points d’avance sur ses deux poursuivantes immédiates, Belges Loena Hendrickx (73,25 pts) et Nina Pinzarrone (66,72), avant le programme libre de samedi, dernier jour de la finale du Grand Prix.

La journée de vendredi devait s’achever avec le programme court de danse sur glace.