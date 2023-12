PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Valérie Grenier a pris la sixième position provisoire au terme de la première manche à la Coupe du monde de Tremblant, samedi.

L’Ontarienne qui a grandi sur les pistes de Tremblant a eu quelques embuches en début de parcours, la ralentissant. Elle s’est toutefois bien reprise en bas de piste pour franchir la ligne d’arrivée en 1:07,27. Elle est en sixième position au terme de la première manche.

L’Italienne Frederica Brignone, la Suédoise Sara Hector et la Suissesse Lara Gut-Behrami ont pris respectivement la première, deuxième et troisième position.

Les deux plus grandes surprises de cette manche ont été les Canadiennes Britt Richardson et Cassidy Gray, qui ont été en mesure de faire fi des mauvaises conditions en prenant la 10e et la 24e position provisoire.

Trois Québécoises complétaient la délégation canadienne. Sarah Bennett a chuté dans le deuxième secteur en accrochant ses spatules dans une porte.

Justine Clément (1:11,68) a terminé 51e et Justine Lamontagne (1:12,73) a fermé le tableau en 54e position.