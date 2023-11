(Laval) Le Montréalais William Dandjinou a profité d’une pénalité contre son compatriote Steven Dubois pour gagner l’or à l’épreuve de 1000 mètres, dimanche, aux Championnats des quatre continents de patinage de vitesse courte piste, présentés à la Place Bell.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Dandjinou a terminé la finale A derrière Dubois. Mais l’arbitre a jugé que Dubois avait bousculé illégalement un rival durant la course et il a été pénalisé.

La victoire est donc allée à Dandjinou. Le Sud-Coréen Park Jiwon a obtenu l’argent et le Japonais Yui Matsubayashi, le bronze.

La veille, Dubois, de Lachenaie, avait gagné au 500 mètres, devant le Sherbrookois Jordan Pierre-Gilles. Dubois avait aussi obtenu l’argent au 1500 mètres.

Le Montréalais Jérôme Courtemanche, qui participait à une première compétition internationale senior sanctionnée par l’ISU, a été pénalisé lors des demi-finales du 1000 mètres, dimanche.

Autre doublé chez les dames

Courtney Sarault, de Moncton, et Danaé Blais, de Châteauguay, ont réussi un deuxième doublé au cours du week-end. Elles ont terminé respectivement deuxième et troisième derrière l’Américaine Kristen Santos-Griswold lors de la finale A du 1000 mètres féminin.

Les trois patineuses avaient terminé dans le même ordre samedi, au 1500 mètres.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Danaé Blais (13) et Courtney Sarault (2)

Santos-Griswold a ainsi complété le balayage des trois épreuves féminines individuelles au cours du week-end.

En finale A du 1000 mètres, dimanche, Blais a devancé la Sud-Coréenne Lee Soyoun par 18 millièmes de seconde à la ligne d’arrivée pour obtenir sa deuxième médaille de bronze du week-end.

La Trifluvienne Florence Brunelle a gagné la finale B pour s’adjuger le sixième rang cumulatif de l’épreuve.

Lors de la finale A du relais 2000 mètres mixte, Brunelle, Dubois, Sarault et Pierre-Gilles ont triomphé devant les équipes américaine et chinoise. Le Canada n’était pas monté sur le podium lors de cette épreuve durant les deux récentes étapes de la Coupe du monde à Montréal.

On présentait aussi plus tard dimanche les finales des 3000 mètres féminin et 5000 mètres masculin. Le Canada était des finales A dans chaque épreuve.

Les Championnats des quatre continents regroupent les athlètes des Amériques, de l’Afrique, de l’Asie et de l’Océanie.