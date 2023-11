Grand prix Skate Canada Deschamps et Stellato-Dudek se maintiennent au sommet

Maxime Deschamps et Deanna Stellato-Dudek ont véritablement éclos sur la scène internationale la saison dernière et ils comptent bien poursuivre dans cette veine cette année. Le duo a d’ailleurs amorcé la nouvelle campagne en force, mettant la main sur la médaille d’or chez les couples au Grand prix Skate Canada disputé vendredi et samedi, à Vancouver.