(Montréal) Après une première journée décevante, Félix Roussel, William Dandjinou et les équipes de relais sont venus sauver le week-end du Canada à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de Montréal sur la glace de l’aréna Maurice-Richard.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Roussel et Dandjinou n’ont rien de moins réussi que leur meilleur performance en carrière. Roussel a d’abord récolté la médaille d’argent sur 500 mètres, avant que Dandjinou ne monte sur la troisième marche du podium sur 1000 m.

Il s’agissait seulement des deuxième et troisième médailles du Canada dans cette première compétition de la saison sur le circuit de la Coupe du monde. L’argent de Steven Dubois au 1000 m de samedi étant la seule autre acquise par un patineur de l’unifolié. C’était avant les performances des équipes de relais.

Les patineuses et patineurs canadiens ont offert des performances inspirées et les deux équipes de relais sont montées sur la première marche du podium.

Roussel est passé bien près de monter sur la plus haute marche en ne terminant qu’une toute petite demi-lame derrière le champion olympique en titre sur 500 m, le Chinois Shaoang Liu.

Le meilleur résultat de Roussel en Coupe du monde précédemment avait été une médaille de bronze sur 1000 m, récolté à Dresden, en Allemagne, l’an dernier.

Roussel était campé derrière les deux Chinois en lice avant de s’insérer en deuxième place devant Shaolin Liu avec deux tours à faire. Il a pu conserver sa deuxième place, Shaoang Liu ne l’emportant que par une demi-lame. Le résultat a d’ailleurs été confirmé par une photo-finish.

Dans le dernier droit, le Polonais Diane Sellier et Shaolin Liu sont entrés en contact derrière Roussel. Le Français Quentin Fercoq en a alors profité pour grimper sur la troisième marche du podium.

Jordan Pierre-Gilles s’était arrêté en quarts de finale, tandis que Maxime Laoun a vu son parcours stoppé au repêchage.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Maxime Laoun,

Au 1000 m, Dandjinou et Ji-won Park se sont livrés une bataille de tous les instants, s’échangeant la première place pratiquement du début à la fin de la course.

Ce duel a toutefois été interrompu par le Sud-Coréen Dae-heon Hwang, qui est venu faucher son coéquipier Park. Hwang a reçu un carton jaune pour sa manœuvre malheureuse, qui a pavé la voie à la victoire du troisième Coréen dans cette course, Gun-woo Kim.

L’Italien Luca Spechenhauser a profité de la confusion pour se faufiler devant Dandjinou, qui récolte une première médaille individuelle en Coupe du monde.

Steven Dubois et Pascal Dion ont participé à la finale B, que Dubois a remportée à la photo-finish devant le Chinois Long Sun. Dion a conclu en cinquième place.

Deux médailles aux relais

Danaé Blais, Florence Brunelle, Courtney Sarault et Renée Steenge ont procuré une troisième médaille au Canada ce dimanche avec une solide performance au relais 3000 m, remporté à la photo-finish par Blais, dernière patineuse à fouler la glace.

Les Américaines ont terminé tout juste 13 millièmes de seconde derrière. Les Néerlandaises apparaissent aussi sur cette photo-finish, elles qui n’ont terminé que 32 millièmes plus loin, pour remporter le bronze.

Chez les hommes, Dandjinou, Dion, Dubois et Pierre-Gilles ont brillamment manœuvré dans une finale difficile pour doubler l’or de leurs coéquipières.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Jordan Pierre-Gilles (22)

Avec seulement six tours à faire, un relais parfait a propulsé Dubois en première place, devant les Coréens, et ses trois coéquipiers n’ont jamais cédé leur place.

Dandjinou est venu croiser le fil d’arrivée avec un écart appréciable sur son plus proche poursuivant.

L’équipe japonaise a complété le podium.

Doak et Sarault au pied du podium

Au 500 m féminin, Rikki Doak a été la seule Canadienne à atteindre la grande finale, terminant tout juste au pied du podium. La Néerlandaise Xandra Velzeboer, championne du monde en titre et détentrice de la marque mondiale sur la distance, a remporté cette course devant sa compatriote Selma Poutsma. L’Italienne Martina Valcepina a devancé Doak à la photo-finish pour terminer troisième.

Brunelle et Steenge ont connu une journée à oublier. Impliquées dans une chute avec la Chinois Xinran Wang dans leur quart de finale, les deux Canadiennes ont été éliminées, mettant rapidement fin à leur journée de travail.

Sur 1000 m, Sarault a manqué d’essence en finale, terminant quatrième après avoir mené en début de course. Rejointe puis dépassée par ses poursuivantes avec trois tours à faire, elle n’a pas été en mesure de combler l’écart.

C’est la Sud-Coréenne Gilli Kim, double championne du monde junior en titre sur la distance, qui a effectué un superbe dépassement extérieur dans le dernier droit, ce qui lui a permis de distance par un patin la Belge Hanne Desmet. Gagnante la veille sur la distance, l’Américaine Kirsten Santos-Griswold a terminé troisième.

Blais et Claudia Gagnon ont été reléguées à la finale B, où elles ont pris les deuxième et troisième places de la course.

Tout ce beau monde se donnera rendez-vous exactement au même endroit à compter de vendredi prochain pour la deuxième Coupe du monde de la saison.