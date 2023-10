(Montréal) Steven Dubois vise une récolte de 50 % de podiums cette saison sur le circuit de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste. Il a bien amorcé sa saison en récoltant l’argent au 1000 mètres de l’épreuve de Montréal, première de la saison.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le patineur de Terrebonne, seul Canadien qualifié pour la finale A, a terminé tout juste derrière le Sud-Coréen Ji-won Park, meneur du classement sur cette distance la saison dernière. L’Italien Pietro Sighel a mis la main sur la médaille de bronze.

Dubois, triple médaillé des derniers Jeux olympiques, avait dû passer par le repêchage pour ce premier de deux 1000 m ce week-end, ce qui lui a grandement déplu. Il s’est assuré de montrer à tous ses compétiteurs de quel bois il se chauffait en ce samedi en dominant ses deux vagues de repêchage, son quart et sa demi-finale.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Steven Dubois, Park Ji Won et Pietro Sighel sur le podium de l’épreuve du 1000 m

Il est tout juste arrivé à courte en finale.

Son coéquipier William Dandjinou, troisième de sa demi-finale, a remporté la finale B devant le Français Quentin Fercoq et le Polonais Michal Niewinski.

Cette médaille de Dubois est venue en quelque sorte sauver une journée aigre-douce pour le Canada, dont les espoirs de médailles se sont rapidement estompés.

Au 1000 m féminin, Courtney Sarault et Florence Brunelle n’ont pas été en mesure de se qualifier pour la finale A, malgré l’absence des trois meilleures au monde Suzanne Schulting, Kim Boutin et Min-jeong Choi.

Avec quelques tours à faire dans la finale B, Sarault et deux autres patineuses ont lourdement chuté, ce qui a mené les officiels à interrompre l’épreuve. À la reprise quelques minutes plus tard, Sarault a su faire fi de ses douleurs pour dominer l’épreuve, devançant Brunelle, dont il s’agissait de sa première course chez les seniors après une pause d’une année du circuit.

Renée Steenge avait été éliminée en quarts de finale. Aucune représentante de l’unifolié n’a réussi à se qualifier pour la finale A, remportée par l’Américaine Kristen Santos-Griswold, ponctuée d’une chute impliquant les quatre coureuses derrière elle. Les Coréennes Soyoun Lee et Whimin Seo ont été les plus rapides à se relever pour franchir le fil d’Arrivée. La Polonaise Kamila Stormoskwa a été sanctionnée pour cette embardée.

Roussel chute

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Félix Roussel

Au 1500 m, Félix Roussel a livré une belle bataille, mais en tentant de s’infiltrer dans le trio de tête avec quatre tours à faire, il a perdu pied et s’est retrouvé dans les matelas. C’est le Sud-Coréen Dae Heon Hwang qui a remporté l’épreuve à la photo-finish, devant le Belge Stijn Desmet et le Letton Reinis Berzins.

Dans la finale B, Maxime Laoun a conclu en troisième place derrière, le Chinois Jiahua Song et le Turc Furkan Akar. Jordan Pierre-Gilles a chuté dans les vagues de repêchage, mettant fin à sa journée de travail sur la distance.

Chez les dames, Danaé Blais était la seule Canadienne qualifiée pour la finale A. La patineuse de Châteauguay a terminé sixième. La course a été remportée par la Belge Hanne Desmet, qui a devancé la Sud-Coréenne et championne du monde junior en titre Gilli Kim. L’Américaine Corinne Stoddard a remporté la médaille de bronze.

La finale B a été remportée à la photo-finish par Claudia Gagnon, qui a devancé d’une demi-lame la Japonaise Aoi, Watanabe. Rikki Doak a vu son parcours s’arrêter en demi-finales, alors que les trois Canadiennes étaient dans la même vague.

Un baume aux relais

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Courtney Sarault

Les équipes de relais sont venues mettre un baume sur cette journée décevante en se qualifiant toutes deux pour la finale A.

Blais, Brunelle, Sarault et Steenge ont remporté leur demi-finale au relais 3000 m. Elles ont devancé les Pays-Bas, qui les accompagneront en finale A.

Dandjinou, Pascal Dion, Dubois et Pierre-Gilles ont suivi avec le même genre de performance au relais 5000 m, devançant les Sud-Coréens.

En finale B du relais mixte, un mauvais relais des Canadiens Laoun, Roussel, Sarault et Steenge a relégué l’équipe à la troisième place, derrière les Belges et les Américains.

Les Chinois ont remporté cette épreuve, devant les Coréens et les Italiens.

La compétition se poursuit dimanche, avec le 500 m, le deuxième 1000 m du week-end, ainsi que les finales des relais.