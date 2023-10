(Montréal) Steven Dubois n’était pas très heureux de se retrouver au repêchage en ce samedi matin. Il a laissé sa mauvaise humeur sur la glace de l’aréna Maurice-Richard en cette deuxième journée de compétitions de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de Montréal.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le patineur de Terrebonne a d’abord dominé sa première vague de repêchage au 1000 mètres, explosant avec un peu plus de trois tours à faire pour l’emporter par plusieurs longueurs. Il a plus tard enlevé une course plus serrée dans la demi-finale du repêchage. Il a pris les commandes de la course que dans le dernier tour pour assurer sa place dans les quarts de finale du premier 1000 m de la journée.

Dubois, triple médaillé des derniers Jeux olympiques de Pékin, avait déjà assuré sa place en quarts du deuxième 1000 m au programme samedi.

Au 1500 m, Maxime Laoun et Jordan Pierre-Gilles devaient également passer par le repêchage. Laoun a été le seul à obtenir sa place en quarts de finale, remportant la deuxième course de repêchage. Pierre-Gilles a été sanctionné pour une chute impliquant trois patineurs dans cette course et a terminé dernier.

Chez les dames, Rikki Doak a terminé première de ses deux courses de repêchage et sera des quarts de finale du 1500 m.

Finalement, au relais 2000 m mixte, l’équipe canadienne composée de Danaé Blais, Steven Dubois, Félix Roussel et Renée Steenge a été incapable de se qualifier pour la finale A. Roussel a chuté pendant son premier passage, reléguant le Canada au dernier rang de sa vague. Il disputera la finale B en après-midi.

Le programme est chargé avec la présentation des deux 1000 m chez les hommes et les femmes, en plus des 500 et 1500 m. Le relais mixte, suivi du relais 3000 m chez les dames et le relais 5000 m chez les hommes seront aussi disputés.