Patinage de vitesse Une transition en douceur pour Valérie Maltais grâce à la poursuite par équipe

Valérie Maltais a donné ses premiers coups de patin sur la scène internationale en patinage de vitesse courte piste, participant à trois Jeux olympiques dans cette discipline et remportant une médaille d’argent au relais à Sotchi, en 2014. Quatre ans plus tard, la Québécoise est passée au longue piste et elle a réussi à rapidement faire sa place, notamment grâce à la poursuite par équipe.