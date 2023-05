Pascal Dion

Trouver la nouvelle histoire

Le patineur de vitesse sur courte piste Pascal Dion a 28 ans et deux participations aux Jeux olympiques derrière la cravate. Il a côtoyé des monuments du passé comme Marc Gagnon et Charles Hamelin et des patineurs de la relève comme Félix Roussel et Mathieu Pelletier. Pour entretenir l’héritage, il faudrait « trouver la nouvelle histoire ».