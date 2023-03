Le passage du circuit des Coupes du monde au Québec est souvent synonyme de première pour les athlètes de la Belle Province. Ce fut le cas pour Arianne Gallant vendredi, elle qui a profité de la Coupe du monde de snowboard cross présentée au Mont-Sainte-Anne afin de démontrer toute sa détermination et sa force de caractère.

Sportcom

L’athlète de Saint-Lambert-de-Lauzon a vécu une montagne russe d’émotions lors des qualifications. Étant la toute dernière athlète à s’élancer, Gallant a mal négocié les premiers sauts et a perdu l’équilibre. Elle s’est alors retrouvée face à un mur et n’a pas eu le choix de détacher sa botte de sa planche, ce qui a automatiquement mis fin à sa descente.

Pas question d’arrêter pour la planchiste de 17 ans, qui tenait mordicus à franchir la ligne d’arrivée malgré la mention DNF (Did Not Finish) au classement.

« Je n’étais pas capable de poursuivre avec mes pieds attachés, il fallait que je détache ma fixation pour pouvoir grimper sur un mur. Je savais que ça allait mettre fin à ma descente, mais je voulais finir quand même. J’étais sur les nerfs et je voulais pleurer. Je voulais me reprendre absolument », a-t-elle mentionné en entrevue avec Sportcom.

De retour en haut du parcours en vue de la deuxième descente des qualifications, l’athlète de 17 ans n’avait qu’un objectif en tête, celui de se rendre jusqu’à la ligne d’arrivée sans trébucher. Mission accomplie et c’est avec le sourire aux lèvres qu’elle est allée rejoindre ses proches qui l’attendaient au bas de la piste pour la féliciter.

« Il y a une partie de moi qui veut crier parce que le parcours est malade ! Je n’ai jamais fait un parcours aussi gros et je l’ai fait sur mes pieds malgré quelques erreurs, mais il y a une autre partie de moi qui veut pleurer parce que c’est beaucoup d’émotions. Je suis contente de l’avoir fait ! » s’est-elle exclamée.

Même si elle ne s’est pas qualifiée pour les rondes éliminatoires qui se tiendront samedi, Arianne Gallant est extrêmement fière d’avoir participé à la première Coupe du monde de sa carrière.

« C’est une opportunité en or de pouvoir courir en Coupe du monde dès cette année. En plus, de le faire ici, au Québec, devant ma famille et mes amis. Je savais qu’ils étaient là pour m’encourager, ça fait du bien. Je n’avais pas d’objectifs de résultat aujourd’hui, je voulais profiter de la journée et je suis super heureuse. »

Guylaine Lehoux et David Gallant, les parents d’Arianne, spectateurs très attentifs vendredi, étaient eux aussi très fiers de la combativité de leur fille à ses premiers pas parmi l’élite mondiale.

« C’est une belle preuve de persévérance. Qu’elle enlève sa fixation c’est une chose, mais qu’elle continue malgré le DNF, c’est du caractère. Elle a tenu jusqu’à la fin et ça nous rend vraiment heureux et fiers », a commenté sa mère Guylaine.

« Arianne était frustrée après sa première descente, mais j’ai vu sa ténacité, elle n’a pas voulu lâcher et c’est une belle qualité. On l’a vue travailler énormément dans les dernières années pour atteindre ses objectifs et qu’elle soit rendue en Coupe du monde aujourd’hui, à 17 ans, c’est une énorme fierté pour nous », a ajouté son père David.

La médaillée d’argent des Jeux du Canada ne sera pas de la partie samedi, mais elle voudra mettre toute la gomme dimanche alors que tous les athlètes participeront aux courses éliminatoires à quatre.

« Ce sera une autre première qui me rend vraiment heureuse. Je veux m’améliorer, je risque de regarder des vidéos dès ce soir pour savoir comment gérer le départ et ne plus refaire les mêmes erreurs », a conclu Gallant.

Lors des qualifications, Audrey McManiman et Eliot Grondin ont tous les deux terminé au premier rang, obtenant ainsi leur laissez-passer pour les finales de samedi. Griffin Mason, qui en était lui aussi à une première expérience en Coupe du monde, n’a pas réussi à se classer dans le top-32 pour accéder aux courses du lendemain, tout comme Tristan Bell et William Scott.

De son côté, Lily Bellaar Spruyt a terminé 23e, tout juste devant Gallant et ne sera pas des finales de samedi.