Ski acrobatique

Un autre globe de cristal pour Mikaël Kingsbury

Malgré le riche et éloquent palmarès qu’il s’est façonné au cours de sa carrière, le skieur acrobatique québécois Mikaël Kingsbury ressentait une certaine fébrilité avant d’entamer sa première descente sur piste samedi. L’enjeu était clair et simple à la fois, et de nouveau, il a livré la marchandise et atteint les objectifs qu’il s’était fixés.