(Soldeu) La Slovaque Petra Vlhova a été la plus fougueuse en fin de tracé en dernière manche, samedi, remportant le dernier slalom de la Coupe du monde de ski alpin.

Associated Press

L’Américaine Mikaela Shiffrin s’est classée troisième, derrière la Croate Leona Popovic.

Vlhova était à huit centièmes de Popovic lors du dernier temps intermédiaire, avant de briller dans le dernier secteur plat pour la vaincre par 0,43 seconde.

« Ma saison a été en dents de scie, a dit Vlhova. Je voulais me présenter ici et avoir de bonnes sensations en vue de la saison prochaine. »

Shiffrin a fini à ,86 seconde de Vlhova et a signé un 17e podium cette saison, en 30 départs.

Shiffrin a remporté six des 10 slaloms précédents cette saison, s’assurant du titre de la discipline en janvier.

Elle a aussi obtenu son cinquième globe au classement général et son deuxième globe en slalom géant.

PHOTO ALBERT GEA, REUTERS Mikaela Shiffrin

« C’est la somme de beaucoup de travail acharné et de nombreuses courses incroyables et du travail de toute l’équipe, a déclaré Shiffrin. Je suis très reconnaissante et très fière. »

Dimanche, Shiffrin sera en quête d’une 14e victoire cette saison et d’une 88e au total, à l’occasion du slalom géant qui va clore la saison.

Il y a une semaine, elle a établi le record de victoires en carrière avec 87.

Vlhova a remporté le titre de la saison en slalom l’an dernier.

Elle a remporté sa deuxième course de la campagne en cours en janvier en Autriche, lors d’une épreuve en soirée.

Après la première manche, Vlhova devançait Popovic de 0,32 seconde. Anna Swenn Larsson, troisième, avait 0,56 de retard, mais la Suédoise a chevauché une porte en deuxième manche.

La Canadienne Laurence St-Germain, qui a battu Shiffrin pour le titre de slalom le mois dernier, aux Mondiaux, était en 10e place après la manche d’ouverture.

PHOTO LIONEL BONAVENTURE, AGENCE FRANCE-PRESSE Laurence St-Germain

L’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges a été parmi six skieuses qui n’ont pas terminé la deuxième manche, qui a été affectée par de la pluie et de la neige mouillée.

Ses compatriotes Amelia Smart et Ali Nullmeyer ont fini 11e et 12e, respectivement.